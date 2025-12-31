تمويل محطة «الظفرة» للكهرباء بـ 3.6 مليارات درهم

أعلنت شركتا أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، ومياه وكهرباء الإمارات، عن إنجاز صفقة بقيمة 3.6 مليارات درهم لتمويل مشروع محطة «الظفرة» لتوليد الكهرباء بقدرة واحد غيغاواط، وسيوفر الطاقة الكهربائية لمشروعات مراكز البيانات، بما يعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

وأفاد بيان، أمس، بأن المشروع يحصل على التمويل بشكل رئيس من خلال قروض مصرفية بنسبة 85% تقريباً من إجمالي قيمة التمويل، توفرها بنوك محلية ودولية، بما فيها «ستاندرد تشارترد»، «أبوظبي التجاري»، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الدوحة، و«أبوظبي الأول»، و«إتش إس بي سي»، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبنك التنمية الألماني، وبنك الكويت الوطني، وبنك رأس الخيمة، وبنك «ووري»، «أبوظبي الإسلامي»، وبنك «بوبيان»، وبنك عجمان.

وكانت أعمال الإنشاء في محطة «الظفرة»، بدأت بالفعل وتتولى تنفيذها «طاقة» بوتيرة متسارعة، فيما تمتلك «طاقة» كامل حصص الملكية في كل من شركة المشروع وشركة التشغيل والصيانة، وستتولى تنفيذ هذا المشروع على أساس «البناء، والتملك والتشغيل».

ويأتي الإعلان عن صفقة تمويل مشروع البنية التحتية الحيوي هذا، عقب توقيع «طاقة» مع «مياه وكهرباء الإمارات» اتفاقية لشراء الكهرباء لمدة 24 عاماً في أبريل 2025 تتعلق بمحطة «الظفرة».

وقال رئيس الاستثمار في قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في شركة «طاقة»، الدكتور فرانك بوسماير، إن «الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبرى لكل من النمو الاقتصادي والزيادة في الطلب على الطاقة»، مشيراً إلى أن «تلبية هذا الطلب، يستلزم نهجاً يشمل التوريد المرن للطاقة الكهربائية، وتوفير مزيج من الطاقة المستدامة لإعطاء الأولوية لإزالة الكربون وتعزيز المرونة».

وِأضاف أن محطة «الظفرة» لتوليد الكهرباء تجسد هذا النهج، لافتاً إلى أن «طاقة» كانت قد تولت هذا المشروع منذ مراحله الأولى، مروراً بالتطوير وبدء أعمال الإنشاء، والآن توفير التمويل اللازم.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، محمد المرزوقي: «إن إنجاز صفقة تمويل هذا المشروع خلال فترة زمنية قصيرة يُعد علامة فارقة في مسيرة الشركة الرامية إلى ضمان مستقبل الطاقة في دولة الإمارات، من خلال الابتكار والتعاون الاستراتيجي».

وأضاف: «باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، تسهم محطة الظفرة للطاقة في توفير البنية التحتية الحيوية اللازمة لتشغيل الجيل المقبل من مراكز البيانات، وتعزيز ريادة الدولة العالمية في هذا المجال».

وأوضح أن «الطاقة الأساسية المرنة التي ستوفرها هذه المحطة بشكل رئيس، ستسهم في دعم المشروعات المتنامية من مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة بطاريات التخزين على نطاق واسع، ما يوفر القدرة الانتقالية الضرورية لدمج مستويات أعلى بكثير من الطاقة النظيفة في الشبكة»، مؤكداً التزام «مياه وكهرباء الإمارات» بتحقيق نظام طاقة متطور ومنخفض الكربون يلبي الزيادة المطّردة في متطلبات الاقتصاد الرقمي على مدار الساعة، بالتزامن مع تسريع الانتقال نحو مستقبل مستدام وخالٍ من الكربون.

. %85 من التمويل، تأتي عبر قروض توفرها بنوك محلية ودولية.