«مبادلة للطاقة»: 2025 عام التوسع الدولي نحو السوق الأميركية

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «شركة مبادلة للطاقة»، عدنان بوفطيم، إن عام 2025 شكّل مرحلة محورية في مسيرة الشركة، حيث حققت خلاله تقدماً ملموساً في توسعها الدولي.

وأضاف، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن هذا التقدم تجسد في دخول «مبادلة للطاقة» السوق الأميركية، إلى جانب إحراز تطور لافت في مشروعات تشغيلية استراتيجية للغاز الطبيعي في جنوب شرق آسيا، وذلك ضمن استراتيجيتها طويلة الأمد الرامية إلى الموازنة بين دعم أمن الطاقة العالمي، وتحقيق أهداف تحول الطاقة، من خلال التركيز على الغاز الطبيعي الذي يشكل نحو 70% من إنتاج محفظتها الاستثمارية، باعتباره عنصراً محورياً يسهم في خفض الانبعاثات مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية الأعلى كثافة كربونية.

وأشار إلى أن الشركة تعتمد في هذا النهج على استثمارات طويلة الأجل ذات عائدات مستقرة موزعة عبر مناطق جغرافية متعددة حول العالم، بما يعزز مرونة محفظتها الاستثمارية، وقدرتها على التكيف مع تقلبات الأسواق.

وفصّل أن من أبرز إنجازات العام الجاري إعلان «مبادلة للطاقة» دخولها السوق الأميركية عبر الاستثمار في محفظة «كاتوروس» للغاز الطبيعي والغاز المسال، ما أتاح لها حضوراً متكاملاً عبر سلسلة القيمة للغاز في واحدة من أهم أسواق الطاقة العالمية، وأسهم في إضافة زخم جديد إلى محفظتها الاستثمارية المتنوعة، ومشاريعها الممتدة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وروسيا والولايات المتحدة.

وعلى صعيد المشاريع، لفت بوفطيم إلى أن الشركة حققت تقدماً كبيراً في مشروع «تانجكولو» الذي تتولى تشغيله في إندونيسيا، والذي يُعد من أسرع مشاريع تطوير الغاز في المياه العميقة على مستوى المنطقة، كما واصلت الشركة تحقيق إنتاج موثوق ومستقر من مشروع «بيجاجا» في ماليزيا، ما عزز سجلها التشغيلي القوي في جنوب شرق آسيا.

وفي مجال الشراكات، أوضح أن «مبادلة للطاقة» اختتمت العام بتوقيع اتفاقية مبدئية مع شركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية، في خطوة محورية تدعم خطط تطوير مشروع غاز «تانجكولو»، وتسهم في تعزيز أمن الطاقة في إندونيسيا.