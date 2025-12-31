أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 ينطلق 11 يناير

تنطلق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، في الفترة من 11 إلى 15 يناير المقبل، فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، الذي تعقد في إطاره قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، التي يركز برنامجها على توحيد جهود قادة الحكومات والقطاعات والمستثمرين والمبتكرين، بما يسهم في تعزيز العمل المشترك وتسريع وتيرة التقدّم المستدام.

وتنعقد القمة، يومَي 13 و14 يناير، باعتبارها الحدث الرئيس ضمن «الأسبوع»، بمشاركة ما يزيد على 100 متحدث، وتتضمن 30 جلسة متخصصة تتناول موضوعات رئيسة مثل سبل إحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة العالمية، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وتأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.