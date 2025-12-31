2025 عام الأرقام غير المسبوقة و«الترميز» والتحالفات العقارية في دبي

سجل القطاع العقاري في دبي، خلال عام 2025، أداء استثنائياً اتسم بحراك واسع، شمل مختلف مكونات المنظومة العقارية، حيث حققت التصرفات أرقاماً غير مسبوقة تخطت حاجز 916 مليار درهم، تضمنت مبيعات جاوزت 680 مليار درهم للمرة الأولى على الإطلاق.

وجاء هذا الأداء مدعوماً بحزمة مبادرات مبتكرة أرست أسس مرحلة جديدة من النمو المستدام، وأعادت رسم ملامح السوق، بالتوازي مع توسع المطورين في ضخ استثمارات كبيرة لإطلاق مشروعات نوعية بمليارات الدراهم، ما عزّز حضور دبي في صدارة المشهد العقاري العالمي.

وشهدت دبي إطلاق نحو 516 مشروعاً عقارياً جديداً في عام 2025، وسط طلب كبير من المستثمرين الأجانب والمحليين، ورغبة من المطورين في تعزيز حصصهم السوقية، وطرح منتجات عقارية تلبي تطلعات الفئات المختلفة من المستثمرين.

وبحسب رصد لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن إجمالي كلفة هذه المشروعات الإنشائية تجاوز 113.08 مليار درهم، وتضمنت نحو 136 ألفاً و959 وحدة سكنية وتجارية.

مؤشر ذكي

وجاءت مبادرة إطلاق مؤشر الإيجارات الذكي 2025 في دبي كأحد أبرز الأحداث في السوق العقارية، خلال العام الجاري، حيت تسعى دائرة الأراضي والأملاك من خلاله إلى إرساء نظام شامل يعتمد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحديد القيم الإيجارية العادلة، وتعزيز الشفافية في السوق، ويعتمد المؤشر على نظام تصنيف مبتكر للمباني يراعي الجوانب الفنية والخدمية، مثل جودة الإنشاء والتشطيبات، والموقع والقيمة المكانية، ومستوى الخدمات، بهدف ضمان تقييم دقيق وعادل يعكس مميزات كل عقار.

فرز الوحدات

أما ثاني الأحداث فتمثل في اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي مبادرة «فرز الوحدات العقارية» التي تنفّذها دائرة الأراضي والأملاك في دبي على مرحلتين، في المباني السكنية بمناطق تملك المواطنين، وتمكن المبادرة المُلاك من فرز الوحدات العقارية في المبنى الواحد بسهولة، وإصدار سندات ملكية مستقلة لكل وحدة، ما يسهل المعاملات العقارية، ويُعزّز الفرص الاستثمارية للعائلات، ويُقدّم حلولاً إسكانية مرنة تسهم في تعزيز التماسك الأسري والتواصل المجتمعي، كما تسهم في تنشيط حركة التداولات العقارية.

الترميز العقاري

وسجل 2025، إطلاق «أراضي دبي» المرحلة التجريبية من مشروع الترميز العقاري، أحد المشروعات المنضوية تحت مظلة «مبادرة ريس للابتكار العقاري»، الأمر الذي يجعل منها أول دائرة تسجيل عقاري في منطقة الشرق الأوسط تتبنّى الترميز العقاري على سند ملكية.

ويهدف هذا المشروع إلى جذب شركات تكنولوجيا عالمية، وفتح مجالات استثمار جديدة لسوق المستثمرين، وتحقيق التنوع في امتلاك الوحدات العقارية التي تسمح لأشخاص عدة بشراء عقار واحد من خلال ملكية الرموز العقارية.

وطرحت «أراضي دبي» منذ إطلاق مشروع الترميز العقاري، بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، والمصرف المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل، 10 عقارات مرمزة عبر منصة «بريبكو منت»، بقيمة إجمالية بلغت 18.51 مليون درهم، تم بيعها في أوقات قياسية بمشاركة ما يزيد على 2000 مستثمر.

ترويج وابتكار

وشهد أبريل 2025 إطلاق «أراضي دبي» تحالفاً عقارياً جديداً لدعم «استراتيجية دبي للترويج العقاري» (Real Estate i)، حيث وقعت مذكرة تعاون مع أربعة من أبرز المطورين العقاريين في دبي. وبموجب مذكرة التعاون، سيتم تقديم معلومات دقيقة وشفافة حول المشروعات العقارية المسجلة في الدائرة، مثل الأسعار والخطط الزمنية والخيارات التمويلية، إلى جانب توفير عروض خاصة للمستثمرين الدوليين، مثل خطط الدفع المرنة، أو الحوافز الاستثمارية.

كما أطلقت «أراضي دبي»، في مايو الماضي، «مبادرة ريس للابتكار العقاري» لوضع خارطة طريق عالمية لتكنولوجيا العقار، وتستهدف المبادرة تقديم بنية تحتية داعمة للابتكارات العقارية، تشمل التشريعات الداعمة والمسرعات الممولة، وتعزيز تنافسية شركات تكنولوجيا العقار المحلية في الأسواق العالمية، من خلال شراكات الدائرة العالمية، وتأسيس مجموعة أعمال خاصة بشركات تكنولوجيا العقار تحت مظلة غرف دبي.

دعم التملك

وفي يوليو 2025، أعلنت «أراضي دبي» ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إطلاق برنامج تملُّك العقار الأول، في مبادرة مهمة من شأنها الارتقاء بالمشهد العقاري في الإمارة، ويهدف البرنامج إلى جعل امتلاك المنازل في متناول شريحة أوسع من المواطنين والمقيمين مع تسهيلات مالية، حيث يوفر لهم أولوية الاطلاع على المشروعات الجديدة، والحصول على أسعار تفضيلية، إلى جانب الاستفادة من حلول الرهن العقاري المخصصة.

وفي سبتمبر الماضي، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك ضمن الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم».

ويستهدف البرنامج احتضان 50 شركة عقارية إماراتية، وسيتم العمل معها لتأسيس وكالة أو شركة عقارية تعمل بدوام كامل، وليس مجرد وسطاء مستقلين.

بيع رقمي وشراكات

وخلال فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2025»، أعلنت الدائرة إطلاق المرحلة الأولى من خدمة «البيع الرقمي» عبر تطبيق «دبي الآن»، في خطوة تُحدث تحولاً جذرياً في آلية بيع وشراء العقارات، إذ تتيح للمتعاملين إتمام الصفقة بالكامل رقمياً باستخدام الهوية الرقمية.

كما أعلنت «أرضي دبي» عن «مساعد الاستثمار العقاري الذكي»، بالتعاون مع «غوغل كلاود»، لتمكين المستثمرين من الوصول إلى رؤى وتحليلات دقيقة تدعم قراراتهم الاستثمارية، وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير القطاع.

مبيعات المنازل «فوق 10 ملايين دولار»

واصلت دبي خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها ضمن أقوى أسواق العقارات الفاخرة على مستوى العالم، حيث تعدّ قيمة عقارات دبي الفاخرة الأعلى عالمياً، وفق مؤشر «سافلز» العالمي للمدن السكنية الرئيسة.

كما سجلت القيم الرأسمالية للعقارات الفاخرة في دبي نمواً جاوز 5% خلال النصف الأول من 2025، كما تفوقت الإمارة في مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، ما يعادل ثلاثة أضعاف نظيرتها في لندن، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر 2025.

ويأتي هذا الأداء مدعوماً بتدفق أصحاب الثروات، مع تزايد ثقة المستثمرين واستمرار قوة الطلب في قطاع العقارات الفاخرة.

