بدء العمل بتعديل بعض رسوم خدمات "الاتحادية للضرائب"مطلع يناير المقبل

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن بدء سريان قرار مجلس الوزراء رقم "174" لسنة 2025 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب، اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.

وأوضحت الهيئة، أنه بموجب القرار الجديد تم استحداث رسمين جديدين أُضيفا إلى جدول رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة، خدمتي "طلب إبرام اتفاقية تسعير مُسبقة أُحادية لأول مرة" و"طلب تجديد أو تعديل اتفاقية تسعير مُسبقة أُحادية" وذلك في إطار تعزيز الامتثال الضريبي، وضمان الكفاءة والفعالية في إجراءات التقديم بالنسبة للخاضعين للضريبة.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار يأتي انسجاما مع توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، حيث تم بموجبه إلغاء الرسوم المتعلقة بخدمتي "إصدار شهادة تسجيل ضريبي ورقية ومصدقة "جديدة /بدل فاقد" و"إصدار شهادة تسجيل أمين مستودع ورقية ومصدقة "جديدة /بدل فاقد" حيث ستقوم الهيئة بإصدار شهادات تسجيل إلكترونية مجانية لجميع المسجلين، تتضمن رمز الاستجابة السريعة "QR Code" يتيح التحقق من حالة التسجيل إلكترونيًا، بما يغني عن الشهادات الورقية ويعزز سهولة الوصول للخدمات.