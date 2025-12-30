«بيوت» تُحدّد مناطق العائد الاستثماري الأعلى للشقق والفلل في دبي خلال 2025

كشفت منصة «بيوت» العقارية عن تسع مناطق في دبي تحقق أعلى العائدات الاستثمارية للشقق السكنية الفاخرة، أو ذات السعرين المتوسط أو المخفض، فضلاً عن سبع مناطق في فئة الفلل.

وحدّدت «بيوت» لـ«الإمارات اليوم» ثلاث مناطق في فئة الأسعار المنخفضة للشقق، تتصدّرها واحة دبي للسيلكون بعائدات استثمارية تصل إلى نحو 7.91%، تلتها مدينة دبي الرياضية، ثم منطقة أرجان بنحو 6.97%.

وفي العقارات ذات الأسعار المتوسطة، حلت قرية جميرا الدائرية في صدارة المناطق بعائدات تبلغ 7.42%، تلتها «أبراج بحيرات جميرا» بنحو 7.31%، ثم «الخليج التجاري» بـ6.61%.

وأفادت بأن «مارينا دبي» جاءت في صدارة المناطق كأعلى عائد استثماري في فئة الشقق الفاخرة خلال العام الجاري بـ6.16%، تلتها منطقة «دبي كريك هاربور» بعائد بلغ 5.89%، ثم «داون تاون دبي» بعائد يصل إلى نحو 5.78%.

وفي فئة الفلل، حدّدت «بيوت» سبع مناطق تُعدّ الأعلى من حيث العائد الاستثماري، حيث اقتنصت «داماك هيلز 2» الصدارة بالنسبة لأسعار الفلل المنخفضة بواقع 6.41%، تلتها «دبي لاند» بـ5.35%، ثم «دبي الجنوب» بـ4.82%.

وفي الفلل ذات الأسعار المتوسطة، حلت «قرية جميرا الدائرية» في الصدارة بـ7.02%، تلتها «المرابع العربية 3» بواقع 5.6%. وفي الفئة الفاخرة، جاءت «داماك هيلز» في الصدارة بـ5.5%، ثم «المرابع العربية 3» بنسبة 3.8%.

سوق العقارات

إلى ذلك كشف تقرير صادر عن «بيوت»، أن سوق العقارات في دبي واصلت، خلال عام 2025، إظهار نمو متوازن ومستقر، مدفوعة بمزيج من زيادة المعروض، واستمرار الطلب من المشترين، وتغير تفضيلات أنماط المعيشة.

وأوضح أن المجمعات المنخفضة والمتوسطة لاتزال تجذب السكان الباحثين عن العقارات ذات الأسعار المعقولة، بينما تحافظ المناطق الفاخرة على جاذبيتها لدى المستثمرين ذوي القدرة المالية العالية.

وأكد التقرير أن التحركات السعرية تعكس الأسس القوية للسوق العقارية في دبي مدعومة بالنمو السكاني، وتطوير البنية التحتية، والمبادرات الحكومية، وتسليم المشروعات الجديدة، بما يُسهم في تعزيز مرونة السوق واستدامته، وأظهر أن الزيادة في المعروض العقاري في الإمارة يقابلها طلب مستقر، ما أدى إلى تحركات سعرية تعكس متانة السوق العقارية ومرونتها، وتؤكد سلامة الأسس التي يقوم عليها القطاع.

وأكد التقرير استمرار الارتفاع في متوسط أسعار البيع للقدم المربعة لكل من الشقق والفلل في عدد من المناطق السكنية البارزة، وسجلت أسعار الشقق في المناطق المنخفضة زيادة راوحت بين 9% و29%، مع تحقيق واحة دبي للسيلكون، أعلى نسبة نمو عقب الإعلان عن خط المترو الأزرق.

كما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة للشقق متوسطة الفئة في المناطق الأكثر طلباً في دبي بنسبة وصلت إلى 11%، بينما راوحت الزيادة في أسعار الشقق الفاخرة بين 4% و7%.

أما أسعار الفلل، فقد شهدت ارتفاعاً في مختلف المناطق ذات الطلب المرتفع في دبي.

وخلال عام 2025، ارتفعت أسعار الفلل المنخفضة بنسبة وصلت إلى 24%، مع تسجيل (دبي الجنوب ودبي لاند) نمواً تجاوز 20%، مدعوماً بتسليم مشروعات جديدة، كما ارتفعت الأسعار المطلوبة للفلل متوسطة الفئة بنسبة راوحت بين 17% و28%، بدعم من عمليات التسليم في مجمعات سكنية مثل مروج الفرجان، وبليس، وكايا في «المرابع العربية 3»، وفي الفئة الفاخرة سجلت أسعار الفلل زيادات وصلت إلى 16% في مناطق مثل المرابع العربية، ودبي هيلز استيت، وداماك هيلز.

أسعار الإيجارات

واستقرت أسعار الإيجارات بشكل عام في دبي خلال عام 2025، مع استمرار الزخم في المناطق المنخفضة، في ظل توجه السكان نحو الخيارات السكنية المناسبة للميزانيات، وكشف التقرير عن زيادة بنسبة تصل إلى نحو 21% في إيجارات الشقق المنخفضة، مع تحقيق «ديرة» أعلى نسب ارتفاع في الوحدات العائلية، وارتفعت إيجارات الشقق متوسطة الفئة بنسبة نحو 7%.

وفي المقابل، شهدت إيجارات الشقق الفاخرة استقراراً عاماً، مع تسجيل بعض الانخفاضات التي وصلت إلى 5% في مناطق محددة، مثل دبي مارينا، ودبي كريك هاربور، وارتفعت إيجارات الفلل المنخفضة بنسبة راوحت بين 5% و24%، مع تسجيل أعلى نمو للفلل المكونة من أربع غرف نوم في دبي الجنوب، وارتفعت إيجارات الفلل متوسطة الفئة بنسبة نحو 15%، في حين سجلت الفلل ذات أربع غرف نوم في المرابع العربية 3، قفزة ملحوظة قاربت 70%.

وعلى صعيد الفلل الفاخرة، شهدت الإيجارات انخفاضاً عاماً وصل إلى 24%، إلا أن الفلل المكونة من خمس وست غرف نوم في دبي هيلز استيت سجلت زيادات لافتة بلغت 79.5% و27.7% على التوالي، نتيجة محدودية المعروض في هذه الفئة.

عوائد الإيجار

وحققت الشقق المنخفضة في المدينة العالمية، ومجمع دبي للاستثمار، وديسكفري جاردنز، عائدات إيجارية قوية راوحت بين 9% و10%.

وفي الفئة المتوسطة، سجلت مناطق ليفينغ ليجندز، وتاون سكوير، والفرجان، عائدات تراوح بين 7% و9%، أما الاستثمارات في الشقق الفاخرة في الصفوح، وداماك وهيلز، والقرية الخضراء، فقد حققت عائدات جاوزت 7.62%.

كما واصلت الفلل تقديم عائدات منافسة، حيث تصدّرت داماك هيلز 2، وسيرينا، والمدينة العالمية، الفئة المنخفضة بعائدات جاوزت 5.4%. وسجلت مجمعات الفلل متوسطة الفئة، مثل قرية جميرا الدائرية، ومدن، وتاون سكوير، عائدات راوحت بين 5% و7%، أما في الفئة الفاخرة، فحققت فلل مدينة محمد بن راشد، والبرشاء، والبراري عائدات إيجارية جاوزت 5.8%.

سوق العقارات في دبي واصلت، خلال 2025، إظهار نمو متوازن ومستقر، مدفوعاً بزيادة المعروض، واستمرار الطلب من المشترين، وتغير تفضيلات أنماط المعيشة.

مرحلة نضج

أكد الرئيس التنفيذي لـ«بيوت» رئيس مجموعة «دوبيزل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عضو مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، حيدر علي خان، أن «السوق العقارية في دبي تشهد مرحلة متقدمة من النضج، حيث أصبح المعروض الجديد أكثر اتساقاً مع الطلب الحقيقي من المستخدمين والباحثين عن عقارات، مبتعداً عن أنماط المضاربات قصيرة الأجل».

وقال: «على الرغم من استمرار تأثير الحساسية السعرية في قرارات الشراء والاستئجار، فإن المتعاملين في السوق باتوا يولون اهتماماً متزايداً لعناصر أساسية تشمل جودة نمط الحياة، والموقع، ومعايير البناء».