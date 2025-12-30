%20 نمواً متوقعاً لمبيعات قطاع التجزئة في الإمارات خلال 2025

قال خبراء ومختصون في قطاع تجارة التجزئة إن القطاع سجل أداءً قوياً في دولة الإمارات، خلال العام الجاري 2025، بمعدلات تتجاوز مستويات عام 2024 وأعوام ما قبل جائحة «كورونا»، بدعم من النمو الكبير للسكان، والارتفاع القياسي لأعداد السياح، وزخم قطاعات الأعمال.

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن تقديرات نمو وانتعاش المبيعات تراوح بين 15 و20%، خلال العام الجاري، في قطاع تجارة التجزئة عموماً، مقارنة بالعام الماضي، لافتين إلى توقعات العام المقبل 2026 للقطاع باستمرار الأداء القوي، مع نمو التنافسية، وتحول بمعدلات أكبر للاعتماد على الخدمات الذكية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والتوسع في التجارة الإلكترونية.

عام الانتعاش

وتفصيلاً، قال مدير التسويق والاتصال المؤسسي في «مجموعة اللولو العالمية»، ناندا كومار: «يمكن وصف عام 2025 بأنه عام انتعاش قطاع تجارة التجزئة في الإمارات بمعدلات كبيرة، عبر تحقيق أداء قوي يتجاوز عام 2024، وأعوام ما قبل جائحة (كورونا)، وذلك وفقاً للمؤشرات السوقية، والإقبال الكبير واللافت من المستهلكين على مراكز التسوق التجارية».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «عوامل الانتعاش جاءت نتيجة ثلاثة عوامل أساسية، الأول: النمو السكاني الكبير في الدولة الذي حفز الطلب الاستهلاكي، والثاني: الارتفاع الكبير في النشاط السياحي، فيما يتمثل العامل الثالث في زخم قطاعات الأعمال، وتحسن مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي»، وتوقع كومار أن تستمر مؤشرات التحسن بمعدلات مماثلة خلال عام 2026، مع زيادة توسع المتاجر في التجارة الإلكترونية وتطويرها، والتحول بمعدلات أكبر نحو الخدمات الإلكترونية في تجارة التجزئة.

أداء قوي

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي: «إن قطاع تجارة التجزئة سجل أداءً قوياً لافتاً خلال عام 2025، ظهرت ملامحه عبر معايير عدة، سواء من خلال كثافة العروض والتنافسية بين مختلف منافذ البيع، أو من خلال زيادة إقبال المستهلكين على المنافذ، لاسيما خلال فترات العروض».

وأوضح أن «قطاع تجارة التجزئة شهد مبادرات مختلفة في الأسواق المحلية للتوسع في الاتجاه نحو الخدمات الرقمية والذكية، فيما من المتوقع أن يستمر في التوسع نحو تلك الخدمات، بما يتيح خدمات أكثر ابتكاراً للمستهلكين».

ارتفاع الطلب

بدوره، قال مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة: «إن قطاع تجارة التجزئة سجل خلال 2025، مؤشرات انتعاش لافتة، بدعم زيادة الطلب الاستهلاكي، نظراً للنمو السكاني الكبير، ما دعم توسع العديد من منافذ البيع في طرح عروض ترويجية تنافسية في ظل ارتفاع الطلب».

وأضاف أن «التوسع في قطاع التجارة الإلكترونية والخدمات الذكية من الأمور المهمة التي يعتمد عليها القطاع خلال الفترات المقبلة، وبمعدلات أكبر مقارنة بالفترات السابقة»، في السياق نفسه، قال مدير المبيعات في إحدى سلاسل تجارة التجزئة، ديليب فيشال: «إن تجارة التجزئة سجلت أداءً قوياً خلال عام 2025، عبر مظاهر عدة شملت استقطاب ودخول العديد من الكيانات المنافسة، ومنافذ البيع الجديدة التي افتتحت فروعها في أسواق الدولة خلال الفترة الماضية، بدعم من نمو الطلب الاستهلاكي نتيجة ارتفاع عدد السكان، ونمو النشاط السياحي وفعاليات الأعمال والمعارض التي تقام في الدولة»، وأضاف أن «القطاع سجل نمواً خلال عام 2025 يتجاوز 20% مقارنة بعام 2024، فيما من المتوقع أن تستمر معدلات النمو نفسها مع زيادة عدد منافذ البيع في الأسواق لمواكبة النمو السكاني المستمر».

أما خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، فقال: «إن كل المؤشرات السوقية تؤكد الأداء القوي لقطاع تجارة التجزئة خلال عام 2025، سواء من خلال كثافة العروض وزيادة عدد منافذ البيع، ما رفع من مؤشرات انتعاش البيع بمعدلات تراوح بين 15 و20%، مقارنة بعام 2024».

وأضاف: «تجاوزت مؤشرات أداء قطاع تجارة التجزئة في عام 2025 أعوام ما قبل جائحة (كورونا)، التي يتم القياس عليها دائماً، وذلك مع توافر مؤشرات جديدة تتمثل في النمو السكاني غير المسبوق، والزيادة اللافتة في أعداد السياح والمعارض والفعاليات التي تُقام في الدولة».

من جهته، اعتبر خبير شؤون تجارة التَّجزئة، الدّكتور سُهيل البستكي، أن «العوامل التي توافرت خلال عام 2025 لدعم الأداء القوي في قطاع تجارة التّجزئة لم تكن متوافرة في أعوام سابقة، مثل النّمو الكبير في عدد السكان، والنشاط الفائق في عدد الأفواج السياحية وبمعدلات قياسية، إضافة إلى زخم قطاعات الأعمال، وارتفاع فعاليات المعارض والمؤتمرات التي تقام في الدولة، بشكل يدعم النمو في القطاع بمعدلات قد تتجاوز 20% مقارنة بالعام الماضي، وبمعدلات تتجاوز أعوام ما قبل الجائحة».

وأضاف: «من المتوقع أن يستمر القطاع في تحقيق معدلات أداء مماثلة للنمو خلال عام 2026، مع التوسع في التحوّل نحو الخدمات الإلكترونية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل أداء القطاع وتخصيص العروض وفقاً لمتطلبات المستهلكين».

تجارة الجملة والتجزئة في دبي

بلغت قيمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في دبي 29.9 مليار درهم، خلال الربع الثاني من عام 2025، محققة نسبة نمو قدرها 4.3%، مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، وسجل القطاع نمواً بلغ 4.4% خلال النصف الأول من العام الجاري بمساهمة قدرها 23.8% وإجمالي قدره 57.4 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي.

29.4 مليار درهم تجارة التجزئة الإلكترونية

قدّرت دراسة تحليلية لغرفة تجارة دبي أن قيمة سوق تجارة التجزئة الإلكترونية في الإمارات، خلال عام 2025، تبلغ نحو ثمانية مليارات دولار (29.4 مليار درهم).

ولفتت إلى أن حصة مبيعات التجزئة للتجارة الإلكترونية في الإمارات تصل إلى 12.6% من إجمالي مبيعات تجارة التجزئة بحلول عام 2026، ارتفاعاً من 8.7% في عام 2021، ما يشير إلى وجود فرص واعدة للنمو في السوق، بسبب تسارع تبني مفهوم التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات.

وبحسب دراسة لمركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، فقد بلغ حجم سوق التجزئة في الإمارات نحو 534 مليار درهم «145.3 مليار دولار» خلال 2024، مع توقعات بأن يتجاوز 836 مليار درهم «227.1 مليار دولار» بحلول عام 2033، مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب تصل نسبته إلى 5.1%.