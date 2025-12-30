«الطيران المدني» تنظم أول معرض توظيف شامل لقطاع الطيران

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تنظيم أول معرض توظيف شامل لقطاع الطيران في دولة الإمارات، يجمع للمرة الأولى مختلف شركات ومؤسسات القطاع، بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمطارات وشركات الطيران، ومؤسسات الملاحة الجوية، و18 جهة حكومية وشركة عاملة في قطاع الطيران.

ويأتي تنظيم المعرض تحت عنوان «مستقبل واعد»، على مدار يومَي 21 و22 يناير 2026، بـ«متحف الاتحاد» في دبي، وذلك ضمن جهود الهيئة لتوحيد وتكامل جهود القطاع، واستقطاب المواهب الوطنية وتطوير الكوادر المواطنة.

وقال مدير عام الهيئة، سيف محمد السويدي، إن «تعزيز نسبة التوطين في هذا القطاع الحيوي يُعدّ أولوية قصوى للهيئة، إذ يوفّر قطاع الطيران حالياً أكثر من 990 ألف وظيفة بالدولة في مختلف المجالات المرتبطة بالطيران، ومن المتوقع أن يشهد هذا الرقم زيادة خلال المرحلة المقبلة في ظل التحولات التكنولوجية الحديثة».

من جانبه، قال مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، محمد عبدالله لنجاوي، إن «المعرض منصة مهمة لتعريف الشباب الإماراتي بفرص العمل المتنوعة التي يزخر بها قطاع الطيران، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والتشغيلية والأكاديمية».

أما الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث، فأكد أن المعرض منصة مهمة لدعم وتطوير المواهب الإماراتية في مجال الطيران، وتوفير رؤية أكبر للفرص المهنية المتنوعة المتاحة في القطاع.

بدوره، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «سند»، منصور جناحي: «على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تخطط (سند) لتوظيف أكثر من 1000 مختص عبر عملياتها في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة في أبوظبي، وكذلك في مركز صيانة محركات (GTF) الجديد في مدينة العين، مع تركيز واضح على استقطاب الكفاءات الإماراتية».

وقالت نائب رئيس أول للتوظيف في مجموعة الإمارات، منال الصوري: «يُرسّخ معرض التوظيف معياراً جديداً للتعاون بين جهات الطيران في دولة الإمارات، من خلال تعزيز الشراكات التي تعود بالنفع على القوى العاملة المحلية، وعلى العاملين في مجال الطيران العالمي».