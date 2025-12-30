«دوبيزل»: «تسلا» الأكثر شعبية في سوق السيارات الكهربائية المستعملة بالإمارات

أصدرت منصة «دوبيزل» تقريرها السنوي لسوق السيارات الكهربائية المستعملة لعام 2025، مسلطة الضوء على مسيرة التنقل الكهربائي في دولة الإمارات.

وكشفت المنصة عن تسجيل نمو سنوي بنسبة 41% في عدد إعلانات السيارات الكهربائية المستعملة على موقعها، في حين قدم تقريرها لعام 2025 نظرة تفصيلية على اتجاهات اعتماد المركبات الكهربائية، وسلوك المستهلكين، والطرز الأعلى أداءً، حيث حافظت علامة «تسلا» الأميركية على موقعها كونها أكثر العلامات التجارية شعبية في سوق السيارات الكهربائية المستعملة في الإمارات.

وأشارت «دوبيزل» إلى تحولين واضحين في السوق هما: تزايد الإقبال على المركبات الكهربائية ذات المدى الطويل، وارتفاع مستوى الثقة بالمصنّعين الصينيين.

وأكدت «دوبيزل» أن سوق السيارات الكهربائية المستعملة في الدولة واصلت نموها خلال عام 2025، مدفوعة بالدعم الحكومي، وتوسّع شبكات الشحن، وتحديث التعرفات، وأشارت إلى تصدّر علامة «تسلا» للمشهد، تليها «بي واي دي» الصينية، في حين حافظت علامتا «بي إم دبليو» و«مرسيدس-بنز» الألمانيتان على حضور قوي.

وبحسب «دوبيزل»، فقد جاء تصدر «تسلا» مدعوماً بموديل «3» المزود بوحدة أداء محدّثة حسّنت من التحكم وجودة القيادة، في حين حلّت «بي واي دي» في المركز الثاني بقيادة طراز «هان»، المعروف بنظام دفع رباعي دائم وتعدّد أوضاع القيادة المناسبة لمختلف التضاريس، كما سجّل طراز «بي إم دبليو iX» طلباً مستقراً بفضل نظام المحرّكين، والدفع الرباعي، وتقنيات الاتصال عبر الجيل الخامس (5G).

بدورها، واصلت «مرسيدس-بنز» أداءها القوي مع طرازَي «CLA» و«EQS» بدعم من اهتمام ثابت من المشترين، كما حققت علامات تجارية أخرى مثل بورشه (ماكان)، وشاومي (SU7)، وزيكر (زيكر 1 وزيكر 7X)، وأفاتار (أفاتار 12)، وآودي (A6) أداءً جيداً في سوق السيارات الكهربائية المستعملة.

وبحسب «دوبيزل»، برزت «تسلا» موديل «3» كونها أكثر سيارات السيدان الكهربائية المستعملة طلباً بأسعار راوحت بين 94 ألفاً و761 درهماً لطراز عام 2021، و164 ألفاً و475 درهماً لطراز عام 2025.

كما حققت «بورشه تايكان» أداءً قوياً، بأسعار راوحت بين 331 ألفاً و681 درهماً لطراز عام 2021، و405 آلاف درهم لطراز عام 2025.

وشملت قائمة سيارات السيدان الكهربائية المستعملة الأكثر رواجاً في الإمارات كلاً من: «بي واي دي هان»، و«تسلا موديل S»، و«بي إم دبليو i3»، و«شاومي SU7»، و«أفاتار 12»، و«بي إم دبليو i5»، و«مرسيدس-بنز EQS»، و«مرسيدس-بنز EQE».

وفي فئة سيارات الدفع الرباعي، تصدّرت «تسلا» موديل «Y» الطلب، بأسعار راوحت بين 93 ألفاً و615 درهماً لطراز 2021، و186 ألفاً و112 درهماً لطراز 2025، وجاء طراز «تسلا موديل X» في المرتبة الثانية، بأسعار راوحت بين 281 ألفاً و617 درهماً، و310 آلاف و925 درهماً لطرازَي عامي 2023 و2024 على التوالي.

وقال مدير قسم المبيعات في «دوبيزل للسيارات»، شريف مجدي: «تبدو سوق السيارات في دولة الإمارات خلال عام 2025 أكثر نضجاً ووعياً من أي وقت مضى، إذ أصبح المشترون أكثر اطلاعاً ويقومون بالبحث والدراسة المسبقة قبل اتخاذ القرار، ما يمكنهم من اختيار ما يناسب احتياجاتهم الفعلية، سواء كانت سيارة عملية للاستخدام اليومي، أو سيارة دفع رباعي مزودة بأحدث التقنيات، أو مركبة كهربائية».

وأضاف: «بالنظر إلى بياناتنا، لم يعد توجه واحد يهيمن على السوق، بل يتوزع الطلب على فئات متعددة، في انعكاس لقرارات شراء أكثر شخصية وعملية».

وتابع: «لا تزال السيارات المستعملة تستقطب شريحة واسعة من المشترين، ولا سيما في ظل استمرار ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، كما تحافظ سيارات الدفع الرباعي على مكانتها، في حين أصبحت التقنيات عاملاً أكثر تأثيراً في قرار الشراء، إلى جانب تنامي الإقبال على السيارات الكهربائية مع تحسن البنية التحتية لمحطات الشحن».

ولفتت «دوبيزل» إلى أن تقريرها يستند إلى بيانات مستخلصة من إعلانات منصتها، وقد لا يعكس بالضرورة الحجم الفعلي أو التفاصيل الدقيقة لمعاملات بيع السيارات في دولة الإمارات، موضحة أنه يتم قياس مدى شهرة كل سيارة بناءً على عدد الزيارات المسجّلة لإعلاناتها على المنصة.

• تزايد الإقبال على المركبات الكهربائية ذات المدى الطويل، وارتفاع مستوى الثقة بالصناعة الصينية.

• «دوبيزل» سجلت 41% نمواً في عدد إعلانات السيارات الكهربائية المستعملة في 2025.