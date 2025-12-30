«مالية عجمان» تنظم ملتقى المورّدين 2025

نظمت دائرة المالية في عجمان ملتقى الموردين، بمشاركة ممثلين عن مورّدي حكومة عجمان، لتعزيز الشراكة والتواصل مع مورّدي الجهات الحكومية، بما يُسهم في تحسين تجربة الموردين ورفع كفاءة التوريد، وشهد الملتقى إطلاق النسخة المحدّثة من نظام «توريد»، إضافة إلى الإعلان عن حزمة من التحديثات النوعية الهادفة إلى تعزيز سهولة الاستخدام، ورفع مستويات الشفافية، وشملت التحديثات تطوير آليات استعراض المناقصات والمشاركة فيها، وتحسين واجهة المفاوضات، إلى جانب إضافة لوحة بيانات تفاعلية تتيح للمورّدين متابعة أوامر الشراء والاستلامات والفواتير والعقود، وتبسيط إجراءات إنشاء الفواتير وربطها مباشرة بأوامر الشراء وإيصالات الاستلام.