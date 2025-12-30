4 علامات تجارية تتصدر سوق السيارات الفاخرة المستعملة

كشفت منصة «دوبيزل» عن تقريرها الخاص بسلوك البائعين والمشترين في سوق السيارات المستعملة المحلية، عبر أكثر من 100 علامة تجارية للسيارات.

وقالت «دوبيزل» إن علامات: «مرسيدس-بنز»، و«بي إم دبليو»، و«لكزس»، و«لاند روفر» حافظت على ريادتها في سوق السيارات الفاخرة المستعملة في الإمارات، للسنة الرابعة على التوالي، في حين واصلت «تويوتا»، و«نيسان»، و«فورد» تصدّرها، كونها خيارات رائدة في «سوق السيارات متوسطة السعر» للعام الثالث على التوالي.

وبحسب «دوبيزل»، فقد هيمنت «مرسيدس-بنز» على سوق سيارات السيدان الفاخرة في عام 2025، إذ حلت فئات S وC وE بالمراكز الثلاثة الأولى، في حين تصدرت «تويوتا كامري»، و«نيسان ألتيما»، و«تويوتا كورولا» سوق سيارات السيدان متوسطة السعر.

أما في فئة سيارات الدفع الرباعي، فقد واصلت «نيسان باترول»، و«تويوتا لاند كروزر»، و«مرسيدس-بنز» الفئة «G» الأكثر رواجاً بين السيارات الفاخرة، وبرزت «تويوتا برادو»، و«تويوتا RAV4»، و«جيتور T2» في فئة السيارات متوسطة السعر.

وأكدت «دوبيزل» أن سوق السيارات الفاخرة المستعملة في الإمارات واصل نموه القوي خلال عام 2025، مع سيطرة واضحة للعلامات الألمانية على اختيارات المشترين، حيث حافظت «مرسيدس بنز» و«بي إم دبليو» على الصدارة للعام الخامس على التوالي، في حين واصلت «لكزس» و«لاند روفر»، و«بورش» حضورها القوي.

وتصدرت «مرسيدس بنز» الفئة «S» قائمة السيارات السيدان الفاخرة المستعملة، واحتلت «بي إم دبليو» الفئة الخامسة، المرتبة الثانية، مستقطبة المشترين، في حين حصلت «لكزس IS» على المركز الثالث.

وعلى صعيد الأسعار، تصدرت «مرسيدس» الفئة S قائمة سيارات السيدان الفاخرة الأكثر طلباً، بأسعار راوحت بين 318 ألفاً و157 درهماً، و791 ألفاً و24 درهماً للطُرز من 2021 حتى 2025.

وفي المرتبة التالية مباشرة، كانت مرسيدس الفئة C، حيث راوحت الأسعار بين 115 ألفاً و755 درهماً لطراز 2021، و197 ألفاً و892 درهماً لطراز عام 2025.

وحافظت «نيسان باترول» على مكانتها كونها أكثر سيارات الدفع الرباعي الفاخرة المستعملة رواجاً في الإمارات، حيث راوح متوسط الأسعار بين 167 ألفاً و469 درهماً، و353 ألفاً و22 درهماً لموديلات 2021-2025، وجاءت «تويوتا لاند كروزر» في المرتبة الثانية بأسعار راوحت بين 211 ألفاً و434 درهماً، و289 ألفاً و894 درهماً.