«إينوك» تُعزّز شراكاتها لمشروعات الطاقة في جيبوتي وإثيوبيا

اختتم الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك رئيس مجلس إدارة شركة هورايزون جيبوتي للتخزين المحدودة، حسين سلطان لوتاه، زيارة استراتيجية إلى جيبوتي وإثيوبيا، تأكيداً لالتزام مجموعة إينوك بتطوير مشروعات البنية التحتية الحيوية للطاقة في شرق إفريقيا، وتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية الإقليمية المستدامة.

وأفاد بيان، أمس، بأن لوتاه التقى خلال زيارته إلى جيبوتي، مع رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيلة، حيث أجرى مناقشات تركزت حول تسريع التوسع في البنية التحتية الحيوية للتخزين. كما عقد مباحثات مع وزير الطاقة الجيبوتي، الدكتور يونس علي جيدي، وعدد من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى.

وفي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتمع الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك مع وزير الطاقة الجيبوتي، ووزير المالية الإثيوبي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إمدادات البترول الإثيوبية (EPSE)، ورئيس الشركة القابضة الإثيوبية للاستثمار، وإدارة مؤسسة إمدادات البترول الإثيوبية، والرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الإثيوبية - الجيبوتية.

وكان من أهم النتائج التي أسفر عنها الاجتماع، تشكيل فريق عمل متخصص واعتماد آلية لتحديد الأسعار.

وقال حسين سلطان لوتاه: «تركزت مناقشاتنا في جيبوتي وأديس أبابا على تعميق العلاقات لتحسين الخدمات اللوجستية الإقليمية ودعم النمو الاقتصادي، كما يؤكد دعم مجموعة إينوك بالإسهام بشكل إيجابي في المجتمعات التي نعمل فيها، ويعكس دورنا المتنامي في إحداث التأثير الاجتماعي المنشود، وتحقيق التنمية المستدامة».