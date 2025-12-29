عباس سجواني يعيد إحياء برج «بيغ بن» في دبي بتصميم جديد

كشفت «بلومبيرغ» عن شراء رجل الأعمال عباس سجواني، نجل مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة «شركة داماك العقارية»، حسين سجواني، البرج المعروف بـ«برج الساعة» أو برج «بيغ بن»، لتشابهه مع برج الساعة الشهير في العاصمة البريطانية لندن، والذي يقع على شارع الشيخ زايد، بارتفاع 328 متراً.



وتوقع سجواني الذي اشترى البرج العام الماضي مقابل 120 مليون دولار (نحو 441 مليون درهم)، الانتهاء من أعمال التجديد في البرج بحلول نهاية عام 2026، كاشفاً في مقابلة أن نحو 95% من الوحدات قد بيعت بالفعل، ما ولّد عائدات تقارب 600 مليون دولار (نحو 2.2 مليار درهم).



ووفقاً لـ«بلومبرغ»، فقد ظلّ البرج شاغراً لنحو عقد تقريباً، بعدما تخلّف مالكه السابق عن سداد ديونه لمصلحة بنك في دبي، ليستحوذ البنك في نهاية المطاف على المبنى قبل أن يبيعه لشركة «إيه إتش إس بروبرتيز» (AHS Properties)، في ما امتنع ممثلون عن البنك التعليق على الصفقة.



وبمجرد الانتهاء من أعمال التجديد، سيفقد المبنى، الذي أُعيدت تسميته الآن إلى «برج إيه إتش إس» (AHS Tower)، التصميم الذي يشبه واجهة «الساعة» والذي أكسبه لقب «بيغ بن».