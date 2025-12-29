«ديوا»: 22 محطة نقل كهرباء جديدة في دبي خلال 2025

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عن تدشين ثماني محطات نقل رئيسة خلال العام الجاري 2025، إضافة إلى تمديد كابلات أرضية وخطوط نقل هوائية بطول 250 كيلومتراً، بكلفة إجمالية تتعدى 1.35 مليار درهم، وذلك في مناطق: «الورسان 4»، و«اليلايس 5»، «حتا»، و«سيح شعيب 3»، و«الحبية 5»، و«جبل علي الأولى»، مشيرة إلى ذلك يأتي في إطار جهود تطوير بنية تحتية متقدمة للكهرباء تلبي النمو المتسارع لإمارة دبي.

وأضافت أنه تم البدء في تنفيذ خمسة مشروعات لإنشاء محطات نقل رئيسية بـ«جهد 132 كيلوفولت» لتزويد مناطق إسكان المواطنين الجديدة، مثل «مدينة لطيفة»، «العوير الأولى»، «الخوانيج الثانية»، إضافة إلى مناطق أخرى تشمل «السطوة»، و«زعبيل الثانية»، بكلفة إجمالية تصل إلى 560 مليون درهم، ليرتفع عدد مشروعات محطات النقل الرئيسية «جهد 132 كيلوفولت» التي بدأ العمل بها خلال عام 2025 إلى 22 محطة، فيما تخطط الهيئة لإنشاء أكثر من 78 محطة «جهد 132 كيلوفولت»، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأكّدت «ديوا» أن المحطات الجديدة تمثل إضافة مهمة إلى شبكة نقل الكهرباء الحالية التي تضم 394 محطة بنهاية الربع الثالث من عام 2025، منها 27 محطة «جهد 400 كيلوفولت»، و367 محطة «جهد 132 كيلوفولت».

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة في دبي، نعمل في الهيئة على توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي».

وأضاف: «تزيد القيمة الإجمالية لمشروعات شبكة نقل الكهرباء قيد الإنشاء عن 8.5 مليارات درهم، في ما تصل نسبة اعتمادية وتوافرية خطوط النقل في الهيئة إلى نحو 100%»، لافتاً إلى أن الأعمال في المشروعات الجديدة تشمل إنشاء المحطات وتمديد الكابلات الأرضية اللازمة لربطها بالشبكة الرئيسية، باستخدام أحدث التقنيات الرقمية والأنظمة الذكية المعتمدة عالمياً في قطاع نقل الطاقة، وبما يضمن أعلى مستويات السلامة والموثوقية التشغيلية.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تأتي مكملة للبنية التحتية لشبكة نقل الكهرباء التي تتضمن تنفيذ 53 محطة «جهد 132 كيلوفولت» إضافة إلى كابلات نقل أرضية «جهد 132 كيلوفولت» بطول 226 كيلومتراً، ومحطتين «جهد 400 كيلوفولت»، إضافة إلى 130 كيلومتراً من خطوط النقل الهوائية «جهد 400 كيلوفولت»، في ما من المتوقع الانتهاء منها بحلول العام 2028.