مطار الشارقة يعزّز جاهزيته خلال عطلات الشتاء

أعلن مطار الشارقة عن جاهزيته الكاملة لاستقبال الارتفاع الكبير المتوقع في أعداد المسافرين خلال فترة عطلات الشتاء، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة إجراءات تشغيلية تعزّز انسيابية الحركة، وترتقي بجودة الخدمات المقدمة، والتأكيد على أهمية القدوم المبكر قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات.

ودعا مطار الشارقة المسافرين المغادرين إلى الاستفادة من الخدمات المطوّرة والمتاحة، ومنها استخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر في المدينة لمسافري «العربية للطيران»، وتسليم الحقائب قبل التوجه للمطار، ما يمكّن الركاب من التوجّه مباشرة إلى منطقة مراقبة الجوازات عند الوصول إلى المطار.