مطاعم «دبي مول» في «رأس السنة».. أسعار قياسية والحجوزات تتجاوز التوقعات

تشهد المطاعم المطلة على «برج خليفة» و«نافورة دبي» في ليلة رأس السنة الميلادية ارتفاعاً لافتاً في أسعار الحجوزات، مستفيدة من الإقبال الكبير لمتابعة عروض الألعاب النارية والاحتفالات العالمية التي تستقطب آلاف الزوّار من داخل الدولة وخارجها.

وكشف «رصد الإمارات اليوم» تسجيل أغلب المطاعم - التي تتسم بإطلالة مباشرة على «نافورة دبي» ومنطقة الألعاب النارية - نِسَب إشغال شبه كاملة (حتى أمس)، لمقاعد حجوزات العشاء، التي تتيحها المطاعم في المساحات الأمامية المقابلة لها والمواجهة للنافورة.

وأظهر الرصد الذي شمل عدداً كبيراً من المطاعم والمقاهي (كوفي شوب) المطلة على منطقة «برج خليفة» و«نافورة دبي» أسعاراً قياسية لحجوزات الاحتفال بالعام الميلادي الجديد تراوح بين 1499 درهماً وتصل إلى 20 ألف درهم للفرد.

بدورها، دخلت مطاعم الوجبات السريعة على خط الأسعار القياسية، بعد طرحها باقات عشاء في مناطق داخلية بأسعار تبدأ من 1499 درهماً للشخص، فيما تصل قيمة الحجز في مناطق خارجية مطلة على «برج خليفة» و«نافورة دبي» إلى 3000 درهم للشخص.

تصنيفات الباقات

وطرح العديد من المطاعم تصنيفات مختلفة لحجوزات ليلة رأس السنة، شملت منطقة كبار الشخصيات أو «في آي بي» وخصص لها الصفوف الأولى المطلة على «نافورة دبي»، يليها تصنيفات لباقات: «ماسية»، و«ماسية بلس»، و«بلاتينية»، و«ذهبية»، وذلك وفقاً لدرجة قربها ومدى رؤية مشاهدة برج خليفة، والألعاب النارية، و«نافورة دبي».

كما تباينت أسعار المطاعم الكلاسيكية التقليدية في الحجوزات، بسعر يبدأ من 3000 درهم للفرد، لتتدرج الأسعار بين مقاعد بسعر 4000 درهم، و5000 درهم للمناطق الداخلية في المطاعم، فيما تراوح بين 6000 و15 ألف درهم في المناطق الخارجية من تلك المطاعم، لتصل إلى 20 ألف درهم للصفوف الأولى من المقاعد الخارجية المطلة على الاحتفالات.

مطاعم رئيسة

وطرح مطعم «عبد الوهاب» عرضاً بسعر يصل إلى 5000 درهم للشخص في المناطق الخارجية من المطعم، وبسعر يبلغ 3000 درهم في المناطق الداخلية، شاملاً وجبات من قائمة طعام يمكن تجديدها ومشروبات.

بدوره، يُعد مطعم «أتموسفير» الواقع في أعلى «برج خليفة»، من بين الأعلى سعراً للحجوزات، إذ تراوح الأسعار فيه بين 2700 و3500 درهم للشخص الواحد، مقابل تجربة فاخرة تجمع بين الإطلالة البانورامية، وقوائم طعام خاصة بالمناسبة.

وفي مطعم «أرابيسكا» في «سوق البحار»، تصل الأسعار إلى نحو 3500 درهم للشخص الواحد، فيما تراوح الأسعار في مطعم «زهر الليمون» بين 2000 و4000 درهم للشخص الواحد، بحسب موقع الطاولة والخدمات المرافقة.

كما طرح مطعم «كرم بيروت» باقات بسعر يصل إلى 1500 درهم للمقاعد الداخلية، وسعر يصل إلى 4000 درهم لمقاعد خارجية.

أما مطعم «بيس مير» فقدم عروضاً لباقات في مناطق خارجية من المطعم بسعر يبلغ 6000 درهم، وداخلية بسعر 3000 درهم، فيما بلغ سعر حجز المقاعد الأمامية، التي حجزت بالكامل في المطعم، 20 ألف درهم للفرد.

من جهته، قدم مطعم «ميزون دي كيري»، قائمة عروض لعشاء ليلة رأس السنة في مناطق داخلية بسعر يبدأ من 5000 درهم للفرد، ومن 10 آلاف درهم في مناطق خارجية، و15 ألف درهم في مناطق قريبة من «نافورة دبي»، فيما بلغ سعر حجز المقعد الأمامي الخارجي 20 ألف درهم.

كما عرض مطعم «جونيدون»، عشاء بـ5000 درهم للفرد في المناطق الداخلية، وبـ8000 درهم في مقاعد المناطق الخارجية.

مطاعم الوجبات السريعة

بدورها، دخلت مطاعم وجبات سريعة ومقاهٍ (كوفي شوب) على خط الأسعار القياسية للحجوزات، وفق تصنيفات «ذهبية» و«فضية» و«ماسية» لعروضها وباقاتها.

وطرح مطعم «كنتاكي» للوجبات السريعة، على سبيل المثال، باقة لتناول العشاء بمناطق داخلية في المطعم بسعر 1499 درهماً، و2000 درهم لمقاعد المناطق الخارجية والصفوف القريبة من «نافورة دبي».

كما وفّر مطعم «بيتزا هت» عروضاً تشمل قائمة وجبات من المعكرونة والبيتزا والسلطات، ومشروبات، في مناطق داخلية بسعر 1800 درهم للفرد، فيما طرحت الباقة الخارجية المطلة على برج وخليفة والنافورة بسعر 2500 درهم.

أما مطعم «فايف جايز» فقدم عرضاً لتناول عشاء «وجبات لا محدودة» من القائمة بسعر يصل إلى 1900 درهم للمقعد في المناطق الداخلية، و2200 درهم في المناطق الخارجية، فيما عرض مطعم وكوفي شوب «آي ستيني»، باقات عشاء في الصالة الداخلية بسعر يصل إلى 2500 درهم للفرد، وفي مناطق خارجية بسعر 3000 درهم.

عروض الـ «كوفي شوبز»

في السياق نفسه، عرضت مقاهٍ (كوفي شوبز) بالقرب من منطقة «نافورة دبي» باقات خاصة باحتفالات ليلة رأس السنة الميلادية، تشمل تناول المشروبات والقهوة بشكل لا محدود، مع شطائر «الساندوتش» والوجبات المشمولة بالقوائم لديها، وفق باقات تراوح بين 1500 و1700 درهم للفرد في المناطق الداخلية، وبين 2500 و2800 درهم في مناطق خارجية من تلك المقاهي، فيما تصل إلى 3000 درهم للمقاعد والطاولات القريبة من «نافورة دبي».

وعرض كوفي شوب «تيم هورتنز» ثلاث باقات تشمل: «الماسية» بـ3000 درهم وذلك في المقاعد القريبة من الممشى الخارجي المقابل له، و«ذهبية» بـ2500 درهم للفرد في المنطقة الخارجية، و«فضية» بسعر 1500 درهم في مقاعد قريبة من المناطق الداخلية.

أوقات الحضور

وتشمل معظم عروض باقات العشاء في ليلة رأس السنة الميلادية طلبات من قائمة الطعام المتوافرة في المطاعم، مع إمكانية تجديدها عند الطلب، وإتاحة الحضور في المطعم بين الساعة الخامسة والسادسة مساء حتى انتهاء الاحتفالات بعد منتصف الليل.

وأتاحت مطاعم رمز «كيو آر كود» عند الحجز، فيما تقدم جميع المطاعم «أساور» للأفراد الذين يحجزون في ليلة رأس السنة الميلادية، ما يسهل دخولهم إلى تلك المطاعم ومنطقة الاحتفالات، كما توفر بعض المطاعم بطاقات خاصة عند الحجز، يمكن استخدامها لمنطقة المطاعم، والاستفادة بوقت أطول في مواقف السيارات لمشاهدة الاحتفالات.

ووفقاً لعدد كبير من المطاعم، فإنها ستتيح وجباتها بأسعار عادية خلال الفترات الصباحية يوم 31 ديسمبر، فيما ستتوقف عند الساعة الثانية أو الثالثة ظهراً، استعداداً لاستقبال أصحاب الحجز المسبق فقط.

ورصدت «الإمارات اليوم» تقديم بعض المطاعم امتيازات للمجموعات الكبيرة، من أصحاب الحجوزات المسبقة، عبر خصومات سعرية، وفقاً للتفاوض مع إدارات تلك المطاعم، تصل إلى 50% من الأسعار للأطفال حتى 11 عاماً، مع إمكانية توفير مقاعد مميزة لهم لمشاهدة الاحتفالات.

حجوزات مبكرة

وقال مسؤول في مطعم، تيم جوي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الحجوزات المسبقة المبكرة ليلة رأس السنة خلال العام الجاري تمت بشكل أسرع من مثيلاتها من العام الماضي، فيما فاقت الحجوزات المبكرة على الصفوف الأمامية التوقعات».

بدوره، قال موظف الحجوزات في أحد المطاعم، محمد نور، إن «الحجوزات المسبقة المبكرة لمشاهدة احتفالات ليلة رأس السنة تشهد تسارعاً منذ فترة طويلة، خصوصاً السياح من جنسيات عربية وأوروبية وآسيوية، ما أدى إلى نفاد بعض المقاعد الأمامية»، لافتاً إلى أن «الأفراد الذين يحجزون في مناطق داخلية من المطعم يغادرون مقاعدهم لمشاهدة الاحتفالات بشكل مباشر، ما يجعل البعض يفضل الحجز الداخلي لتوفير تكاليف الحجز الخارجي».

وأكد نور أن «الحجوزات المبكرة تجاوزت التوقعات، وأن بعض المطاعم تتنافس في توفير امتيازات تخفيضية للمقاعد المتبقية حالياً حال توافرها، خصوصاً للعائلات والمجموعات، والأفراد الذين يرغبون في الحجز».

200 ألف درهم لـ «طاولة» كبار الشخصيات

نشرت «الإمارات اليوم» مبكراً، في بداية ديسمبر الجاري، تقريراً كشف عن حجوزات مبكرة لاحتفالات العام الميلادي الجديد وليلة رأس السنة الميلادية، في وقت أغلق مطعمان فاخران في الإمارة باب الحجز قبل 23 يوماً من ليلة العام الميلادي الجديد.

وشمل الرصد 20 مطعماً فندقياً فاخراً، ومطاعم في فنادق متوسطة وصغيرة، طرحت عروضاً متنوعة لباقات تبدأ من 175 درهماً وتصل إلى 14 ألف درهم.

وفي وقت أعلن فندق فاخر عن أسعار بدأت من 200 ألف درهم لـ«طاولة» مخصصة لكبار الشخصيات، وضع مطعم فاخر آخر حداً أدنى للإنفاق يبلغ 35 ألف درهم لـ«طاولة» خاصة تتسع لـ12 شخصاً، ما يعكس تنوّع المنتج السياحي، وقدرة الإمارة على تلبية مختلف الأذواق والشرائح.

• الحجوزات المبكرة على الصفوف الأمامية تفوق التوقعات، وتشهد تسارعاً منذ فترة طويلة، خصوصاً من قبل السياح من جنسيات عربية وأوروبية وآسيوية.