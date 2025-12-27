الاستثمارات الإماراتية في تشيلي تتجاوز مليار دولار

أفادت مديرة مؤسسة «استثمر في تشيلي»، كارلا فلوريس، بأن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي حيز التنفيذ تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية التراكمية تجاوز مليار دولار أميركي، مع وجود فرص واسعة لزيادتها مستقبلاً، وتنشط الشركات الإماراتية حالياً في قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الزراعية وصادرات الأغذية، والخدمات اللوجستية والموانئ، إضافة إلى البنية التحتية والعقارات.

وتفصيلاً، تواصل دولة الإمارات توسيع شبكة الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع أسواق استراتيجية حول العالم.

وتسعى الإمارات إلى تنويع شركائها الاقتصاديين، وتعزيز التعاون مع دول الأسواق الواعدة في مختلف المناطق، بما فيها أميركا اللاتينية، حيث شهد عام 2025 دخول عدد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول أميركا اللاتينية حيز التنفيذ.

ومن أبرز الاتفاقيات، دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية كوستاريكا حيز التنفيذ في الأول من أبريل 2025، والتي تهدف إلى إزالة أو خفض الرسوم الجمركية، وتسهيل التجارة في السلع والخدمات، وفتح مجالات أوسع للاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية تشيلي حيز التنفيذ أخيراً في نوفمبر 2025 بعد توقيعها في يوليو من العام الماضي، وذلك بهدف تعزيز التجارة غير النفطية، وتسهيل الاستثمارات المتبادلة في قطاعات استراتيجية.

وأكدت فلوريس، أن «دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي حيز التنفيذ يمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين».

وأوضحت لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن دولة الإمارات تعد شريكاً اقتصادياً محورياً لتشيلي ضمن منطقة الخليج.

وأشارت إلى أن الاتفاقية لا تقتصر على خفض الرسوم الجمركية، بل توفر إطاراً متكاملاً لتعزيز الاستثمار، وتطوير سلاسل القيمة، إلى جانب إنشاء آليات للحوار بين الحكومات والقطاع الخاص، بما يدعم الانتقال إلى شراكات استثمارية طويلة الأمد ذات أثر اقتصادي وتنموي.

وأوضحت مديرة «استثمر في تشيلي» أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية التراكمية تجاوز مليار دولار أميركي، مع وجود فرص واسعة لزيادتها مستقبلاً، مشيرة إلى أن الشركات الإماراتية تنشط حالياً في قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الزراعية وصادرات الأغذية، والخدمات اللوجستية والموانئ، إضافة إلى البنية التحتية والعقارات.

ولفتت في هذا الإطار إلى أن مجموعة «دي بي ورلد» تدير وتوسع عملياتها في موانئ رئيسة على الساحل التشيلي المطل على المحيط الهادئ، فيما أسهمت استثمارات شركة «يونيفروتي» ومقرها أبوظبي في تعزيز التعاون الغذائي بين تشيلي ودول الخليج، إلى جانب مشاركة جهاز أبوظبي للاستثمار في عدد من مشاريع البنية التحتية والعقارات.

تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الإماراتية مرشحة للنمو خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة في تشيلي، مدفوعة بتوافق أولويات التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات مع المزايا التنافسية التي تتمتع بها تشيلي، لاسيما في قطاعات التعدين والمعادن الحيوية، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والمياه والبنية التحتية، إضافة إلى الصناعات الزراعية والبنية التحتية الرقمية.