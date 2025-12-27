39.5 درهماً ارتفاعاً في سعر غرام الذهب خلال 3 أسابيع

سجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية جديدة بنهاية الأسبوع الماضي بقيم راوحت بين 14 و23.5 درهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعاره بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، ليواصل المعدن الأصفر الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، محققاً زيادات تصل إلى 39.5 درهماً للغرام في ثلاثة أسابيع.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إن الزيادات الكبيرة التي سجلتها أسعار الذهب خفضت من الإقبال على السبائك والعملات، فيما شهدت منتجات المشغولات نمواً ونشاطاً محدوداً في الطلب بدعم بدء شراء عدد من المتعاملين للهدايا مع احتفالات «الكريسماس».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، 546.25 درهماً، بارتفاع قيمته 23.5 درهماً، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً، مبلغ 505.75 دراهم، بزيادة قدرها 21.75 درهماً. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 485 درهماً، بارتفاع بلغ 21 درهماً. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً، إلى 415.75 درهماً، وبزيادة بلغت 18 درهماً، وبلغ سعر عيار 14 قيراطاً 324.25 درهماً بارتفاع 14 درهماً.

من جهته، قال مدير محل «موتيولا لتجارة الذهب والمجوهرات»، علي موتيي، إن «الأسواق تشهد حالياً بطئاً في الطلب على السبائك والعملات عقب الزيادات السعرية القياسية الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة»، لافتاً إلى أن «إقبال بعض المتعاملين من المقيمين والسائحين على شراء هدايا ذهبية، بمناسبة احتفالات (الكريسماس)، أسهم في تحسن ونمو محدود في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية».

وأوضح أن «العديد من المتعاملين، بعدما كانوا يقبلون على شراء السبائك، أجلوا قرارات الشراء خلال الفترة الحالية، عقب الزيادات الأخيرة التي وصلت بأسعار الذهب لمعدلاتها الأعلى تاريخياً».

من جانبه، قال مدير شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «الزيادات السعرية الأخيرة التي سجلها الذهب بمستويات قياسية وصلت لحدود سعرية هي الأعلى على الإطلاق، أسهمت بحالة من هدوء وبطء الطلب في قطاع السبائك والعملات وحدت من الطلب على المشغولات التي شهدت نشاطاً محدوداً بدعم إقبال عدد من المتعاملين، خصوصاً من السائحين لشراء هدايا من المشغولات الذهبية بمناسبة احتفالات (الكريسماس)». وأشار إلى أنه «مع تحقيق ارتفاعات أسبوعية بقيم كبيرة يفضل بعض المتعاملين أيضاً عدم بيع ما بحوزتهم من سبائك خلال الفترة الحالية، وذلك ترقباً لارتفاعات إضافية أخرى متوقعة».

واعتبر مدير المبيعات في محل «الفنان لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديليب باتني، أن «تسجيل المعدن الأصفر لزيادات تُعد الأكبر على الإطلاق جعل العديد من المتعاملين يقبلون بحذر على الشراء عبر التركيز على قطع صغيرة، والحد من الطلب على شراء السبائك مقارنة بالأسابيع السابقة». وأضاف أن «موسم الاحتفالات (بالكريسماس) دعم معدلات طلب محدودة على المشغولات، وليس بشكل مماثل لمعدلات الطلب خلال الموسم نفسه من العام الماضي».

. الزيادات الكبيرة التي سجلتها أسعار الذهب خفضت من الإقبال على السبائك والعملات.

. سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطاً بلغ 546.25 درهماً، بارتفاع قيمته 23.5 درهماً.