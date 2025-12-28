خبير: إيجارات الفجيرة ترتفع بنسب تصل إلى 10% خلال 2025

أفاد خبير عقاري بأن أسعار الإيجارات في الفجيرة شهدت نمواً بواقع 5 إلى 10% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، بدعم من الطلب وزيادة أعداد السكان في الإمارة.

إلى ذلك، أظهرت بيانات أعدتها منصة «بيوت» العقارية، لـ«الإمارات اليوم»، وترصد الإيجارات العقارية في إمارتي الفجيرة وأم القيوين، خلال العام الجاري، تبايناً في أسعار الإيجارات.

ووفقاً لتلك البيانات، فإن متوسط أسعار الإيجار السنوي، في أم القيوين، لفئة «الاستوديو» خلال عام 2025، في منطقة «السلمة» بلغ نحو 22 ألف درهم، أما منطقة «أم الثعوب» فبلغ المتوسط 18 ألف درهم، وفي «مارينا أم القيوين» نحو 19 ألف درهم.

فيما بلغ متوسط إيجار شقة سكنية من غرفة نوم واحدة في السلمة نحو 27 ألف درهم، أما منطقة «أم الثعوب» فبلغ 25 ألف درهم، وفي «مارينا أم القيوين نحو 31 ألف درهم، وفي «الرملة» نحو 28 ألف درهم.

بدوره بلغ متوسط إيجار شقة مكونة من غرفتين وصالة سنوياً في 2025 بمنطقة السلمة نحو 35 ألف درهم، و«أم الثعوب» نحو 31 ألف درهم، و«مارينا أم القيوين» نحو 39 ألف درهم.

وفي إمارة الفجيرة، تراوح متوسط أسعار الإيجار السنوي لفئة «الاستوديو» بين 16 ألف درهم و19 ألف درهم، فيما تراوح متوسط إيجار شقة سكنية من غرفة نوم واحدة ما بين نحو 20 ألف درهم إلى 27 ألف درهم، وسجل متوسط إيجار شقة مكونة من غرفتين وصالة سنوياً بين 28 ألف درهم و48 ألف درهم.

من جهته، قال الخبير العقاري، أحمد الدليمي، إن «أسعار الإيجارات في الفجيرة شهدت نمواً بواقع 5 إلى 10% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي 2024، بدعم من الطلب وزيادة أعداد السكان في الإمارة».

وأضاف أن الفروق في الأسعار ترجع إلى أسباب عدة تتمثل في حالة المباني والخدمات المتكاملة التي توفرها، منوهاً بأن تنوّع الوحدات السكنية عامل أساسي في تلبية احتياجات المستأجرين، خصوصاً الباحثين على العقارات التي تلبي الرفاهية وجودة الحياة.

وأكد الدليمي أن إمارة الفجيرة تشهد تطويراً كبيراً للبنية التحتية خلال الفترة الحالية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في رفع جاذبية السوق للاستثمار، ويسهم بشكل مباشر في جذب المزيد من المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالقطاع العقاري.