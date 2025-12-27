جمارك دبي تنظم "فعالية التاجر الجمركي الصغير"

نظّمت جمارك دبي، ممثلة بفريق "تدلّل للسعادة الوظيفية"، فعالية التاجر الجمركي الصغير بمشاركة 40 طفلاً من فئات عمرية مختلفة، وذلك في إطار حرصها على غرس مفاهيم ريادة الأعمال وتعزيز الوعي الاقتصادي لدى الأجيال الناشئة، ودعم العمل المجتمعي الهادف.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي راشد عبيد الشارد،أن تمكين الأطفال من خوض تجارب عملية في بيئة واقعية يسهم في بناء شخصيات واثقة، ويعزز لديهم مفاهيم العمل والابتكار والمسؤولية، بما ينسجم مع رؤية دبي في إعداد أجيال قادرة على صناعة المستقبل.

وأضاف أن جمارك دبي تحرص من خلال هذه المبادرات على تعزيز الشراكة المجتمعية ضمن نهج مؤسسي متكامل .