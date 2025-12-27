رقم قياسي.. دبي تستقبل 17.55 مليون سائح دولي خلال 11 شهراً

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة، وأعداد الزوّار الدوليين، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، التي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 17.55 مليون سائح دولي، في الفترة بين شهري يناير ونوفمبر 2025، وهو رقم قياسي، مقارنة بـ16.79 مليون سائح دولي، استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 5%.

واستقبلت دبي، في نوفمبر وحده، نحو 1.85 مليون سائح، بمعدل يومي وصل إلى أكثر من 61.6 ألف سائح.

وبحسب بيانات صادرة عن الدائرة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوار إلى دبي، بناءً على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 21% من إجمالي عدد الزوار، خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2025، مسجلة أكثر من 3.65 ملايين سائح دولي، تلتها منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بنحو 16%، مسجلة نحو 2.75 مليون سائح.

وحلّت منطقة جنوب آسيا في المركز الثالث بنحو 15%، مسجلة نحو 2.6 مليون سائح، بينما استحوذت روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية على نحو 15%، مسجلة أكثر من 2.58 مليون سائح.

وسجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1.95 مليون سائح، بنسبة بلغت 11% من الإجمالي، بينما استحوذت دول شمال وجنوب شرق آسيا على حصة بلغت 9% من الإجمالي، مسجلة نحو 1.64 مليون سائح دولي.

ووصل إجمالي أعداد السياح الدوليين من الأميركتين إلى نحو 1.23 مليون سائح دولي، مستحوذتين على 7% من إجمالي العدد، مقابل حصة بلغت نحو 4% لإفريقيا، بمعدل وصل إلى نحو 774 ألف زائر، في حين استحوذت منطقة «أسترالاسيا» على نسبة بلغت نحو 2%، بمعدل 357 ألف سائح دولي.

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، نهاية نوفمبر 2025، أكثر من 153.2 ألف غرفة فندقية، ضمن 825 منشأة فندقية، مقابل نحو 153.3 ألف غرفة فندقية ضمن 828 منشأة في نهاية نوفمبر 2024.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 80.4% خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2025، مقابل 78% في الفترة ذاتها من عام 2024.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 36% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 55.2 ألف غرفة فندقية ضمن 173 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 28%، مسجلة نحو 43.3 ألف غرفة فندقية ضمن 194 منشأة.

واستحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة جاوزت 29.3 ألف غرفة فندقية ضمن 279 منشأة فندقية. بينما سجلت الشقق الفندقية نحو 25.3 ألف غرفة ضمن 179 منشأة، لتستحوذ بذلك على نحو 17% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.

وسجلت مدة إقامة النزلاء في فنادق دبي، بنهاية نوفمبر الماضي، 3.7 ليالٍ فندقية، مقابل 3.6 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2024. في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 40.85 مليون ليلة، مقابل نحو 39.19 مليون ليلة مبيت خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو بلغت نحو 4%.

ووصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي إلى 557 درهماً بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 520 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 7%.

بينما وصل متوسط العائدات من الغرف المتوافرة إلى 448 درهماً في نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 405 دراهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو بلغت نسبته نحو 10%.

. أوروبا الغربية حلّت في المركز الأول من حيث مصدر الزوار إلى دبي، بناء على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 21% من إجمالي عدد الزوار.