%40 نمواً متوقعاً لمبيعات التجزئة بدعم من انطلاق «دبي للتسوق»

أسهم انطلاق موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق، أمس، التي تتضمن تنزيلات بين 25% و75% على أكثر من 800 علامة تجارية عالمية ومحلية، في أكثر من 3500 متجر في جميع أنحاء الإمارة، رفع معدلات الإقبال على مراكز التسوق في دبي بمعدلات كبيرة.

وأعلن مهرجان دبي للتسوق بدء موسم التخفيضات الذي يشمل أيضاً عودة عروض «12 ساعة من التنزيلات» بنسب تراوح بين 25 و90% على عدد من المنتجات، في جميع مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم.

ورصدت «الإمارات اليوم»، شمول عروض التنزيلات متاجر للملابس والأحذية والحقائب والعطور ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية، والإلكترونيات.

من جانبهم، أفاد مستهلكون بأن طرح العروض بشكل مواكب لموسم الأعياد والعطلات أتاح المجال لشراء الهدايا ضمن التنزيلات، إضافة لشراء مستلزمات الموسم الشتوي وشراء الهدايا قبل بداية العام الجديد، مضيفين أن عروض الملابس متنوعة، لكن من المهم توسعة العروض على ملابس الشتاء بمعدلات أكبر.

بدورهم، أشار مختصون في تجارة التجزئة، إلى أن مراكز التسوق شهدت إقبالاً لافتاً أنعش المبيعات التي من المتوقع أن ترتفع بمعدلات أكبر خلال الأيام المقبلة، وأن ترتفع لنسب تصل إلى 40%، خصوصاً مع مواكبة العروض للعطلات المدرسية وتوقيت تسلم الموظفين الرواتب.

وتفصيلاً، قال المستهلك، أشرف عبدالحميد، إن «انطلاق عروض التخفيضات لمهرجان دبي للتسوق أتاح العديد من الفرص للأسر المستهلكة لشراء هدايا من منتجات مختلفة، خصوصاً أن العروض تأتي قبيل احتفالات بداية العام الجديد، ما يجعل العديد من الأسر تقبل على شراء الهدايا قبل بداية العام الجديد».

وأضاف المستهلك، أمجد سمير، أن «مواكبة العروض لموسم الأعياد والعطلات كان من المظاهر الإيجابية التي وفرت للأسر فرصاً لشراء الهدايا في مجالات مختلفة، خصوصاً في قطاع الملابس»، مطالبا بأهمية توسعة العروض التي تشمل ملابس الشتاء في العديد من المتاجر، خصوصاً أن بعض المتاجر يجعل النسب الكبرى من التنزيلات على ملابس صيفية مقارنة بنسب التنزيلات على ملابس الشتاء التي يحتاجها العديد من المستهلكين، سواء للسفر أو لاستخدامها داخل الدولة.

وأشار المستهلك، سامي إبراهيم، إلى أن «مراكز التسوق تشهد تنزيلات موسعة حالياً على العديد من المنتجات خصوصاً الملابس والإلكترونيات والعطور التي تستحوذ على النسب الكبرى من التنزيلات، وهو ما يزيد من مجالات شراء الأسر للهدايا سواء لموسم الأعياد أو بمناسبة اقتراب بداية العام الميلادي الجديد»، لافتاً إلى أن «عروض الملابس متنوعة وتشمل ملابس للأطفال، لكنه سيكون من المهم زيادة وتوسعة نسب التنزيلات بمعدلات أكبر على ملابس الشتاء التي يهتم العديد من المستهلكين بشرائها».

وقال مسؤول المبيعات في أحد متاجر الملابس الجاهزة، جاي نايتن، إن «متاجر التجزئة في مراكز التسوق في دبي شهدت معدلات إقبال كبيرة وملحوظة مع انطلاق عروض التنزيلات بداية من أمس، ما أنعش المبيعات بمعدلات إيجابية من المتوقع أن ترتفع بمعدلات أكبر خلال الأيام المقبلة، خصوصاً مع مواكبة العروض للعطلة الأسبوعية وعطلات المدارس وموعد تسلم الموظفين للرواتب»، مضيفاً أن «زيادة العروض على أنواع من الملابس دون غيرها يعتمد على السياسات التسويقية المتنوعة للمتاجر».

وأشار مسؤول المبيعات في أحد متاجر الحقائب والمنتجات الجلدية، محمد بشير، إلى أن «عروض تنزيلات دبي للتسوق أنعشت المبيعات ورفعت الإقبال بمعدلات أكبر ومن المتوقع أن تصل نسب ارتفاع المبيعات بنهاية عطلة نهاية الأسبوع بما يتجاوز 40% مقارنة بالأيام العادية، خصوصاً مع إقبال العديد من المستهلكين لشراء الهدايا قبل بداية العام الجديد».

وأوضح مسؤول المبيعات في أحد متاجر الملابس والأحذية، ديليب نيليش، أن «عروض التنزيلات الكبيرة أنعشت المبيعات، ومن المتوقع أن ترتفع المبيعات خلال اليومين المقبلين لنحو 40% مقارنة بالأيام العادية وفقاً لمؤشرات الإقبال الكبيرة التي بدأت أمس، ومن المنتظر أن تتنامى خلال الأيام المقبلة خصوصاً مع مواكبة موعد تسليم الرواتب وموسم شراء هدايا الأعياد والعام الجديد».