«الموانئ والجمارك» تحصد جائزتين من «ستيفي»

حصدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة جائزتين ذهبيتين من جوائز «ستيفي» العالمية في مجالي الاستدامة والقيادة، عن مشروع أول عملية تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال في دبي، إلى جانب فوز أحد كوادرها الوطنية بجائزة القائد الصاعد للعام.

وفاز مشروع أول عملية تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال في دبي بجائزة «ستيفي» الذهبية ضمن فئة أفضل خدمة مستدامة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بوصفه أول خدمة متكاملة من نوعها في دبي لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال كوقود بديل منخفض الانبعاثات، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية والتوجهات الوطنية والعالمية للطاقة النظيفة والاستدامة.