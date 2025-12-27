6 مليارات درهم مكاسب «دبي المالي» في أسبوع بدعم العقارات والبنوك

أغلق سوق دبي المالي، تعاملات الأسبوع الماضي، مرتفعاً بنسبة 0.33%، أو ما يعادل 19.91 نقطة، عند مستوى 6134.23 نقطة، ليواصل بذلك مكاسبه للأسبوع الخامس على التوالي.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي»، إلى 1.007 تريليون درهم بنهاية جلسة الأسبوع، أمس، مقارنة مع 1.001 تريليون درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق، بمكاسب بلغت نحو 6 مليارات درهم، ودعم أداء السوق، نمو أسهم قطاع البنوك بنسبة 1.57%، والعقارات بنسبة 1.1%. واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، سيولة جاوزت 2.26 مليار درهم، بعد التداول على نحو 964.28 مليون سهم، وتنفيذ 48 ألفاً و929 صفقة.

وقفز سهم «الخليج للملاحة» بنسبة 17.7% ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، تلاه «تكافل الإمارات» بنسبة 10.59%، وصعد سهم «سلامة» بنحو 8.14%، ونما سهم شركة «شعاع كابيتال» بنحو 7.56%. كما ارتفعت أسهم شركة «تعاونية الاتحاد» بنسبة 5.43%، وبنك «الإمارات دبي الوطني» بنحو 4.51%، و«إعمار العقارية» بنسبة 3.25%.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في السوق إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 163.53 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة جاوزت 608.41 ملايين درهم، مقابل مبيعات بقيمة 444.87 مليون درهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات الأسبوع الماضي، مرتفعاً بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 10032.86 نقطة.

وارتفعت رسملة السوق، إلى نحو 3.168 تريليونات درهم بنهاية جلسة الأسبوع الماضي، مقارنة مع 3.144 تريليونات درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق، بمكاسب نحو 24 مليار درهم. واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، سيولة جاوزت 5.32 مليارات درهم، بعد التداول على نحو 1.17 مليار سهم، وتنفيذ 60.6 ألف صفقة.

وفي أسبوع، ارتفع سهم «غذاء القابضة» بنسبة 19.1%، و«بناء السفن» بنسبة 13.73%، و«الصير مارين» بنسبة 12.25%، وصعد سهم «بنك الفجيرة» بنحو 9.95%، ونما سهم بنك «أم القيوين» بنحو 7.91%، و«ألفا ظبي القابضة» بنسبة 7.11%، و«أدنوك للإمداد والخدمات» بنسبة 3.17%.

