18.86 مليار درهم تصرفات عقارات دبي الأسبوعية

سجّلت التصرفات العقارية في دبي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نحو 18.86 مليار درهم، بعد تنفيذ 5547 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 14.47 مليار درهم.

وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 3711 مبايعة لوحدات سكنية، و603 مبايعات لمبانٍ، و229 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 4543 مبايعة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة نحو 6.37 مليارات درهم، عبر تنفيذ 1234 معاملة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 8.11 مليارات درهم عبر تنفيذ 3309 معاملات.

وسجلت الرهون العقارية 813 معاملة، بقيمة 2.09 مليار درهم، موزعة بواقع 477 لوحدات سكنية، و127 لمبانٍ، و209 لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 2.3 مليار درهم، بواقع 191 معاملة، موزعة على 103 لوحدات سكنية، و11 لمبانٍ، و77 لأراضٍ.

وجاءت منطقة «مجمع دبي للاستثمار» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ1.61 مليار درهم، تلتها «الحبية الأولى» بنحو 1.08 مليار درهم، و«نخلة جبل علي» مسجلة 717.49 مليون درهم، و«الخليج التجاري» مسجلة 652.1 مليون درهم، ثم منطقة «قرية جميرا الدائرية» مسجلة 604.76 ملايين درهم.

وحلّت منطقة «ماجان» سادساً، مسجلة نحو 477.23 مليون درهم، تلتها «أم سقيم الأولى» مسجلة 448.76 مليون درهم، و«مدينة المطار» مسجلة 408.64 ملايين درهم، و«اليلايس 1» مسجلة 314.9 مليون درهم، وعاشراً منطقة «لامير» مسجلة 290.94 مليون درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 2.59 مليار درهم، بعد تنفيذ 830 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 2.14 مليار درهم.

وجاءت منطقة «الحبية الأولى» في الصدارة، من حيث قيمة المبيعات بـ385 مليون درهم، تلتها «مجمع دبي للاستثمار الثاني» بنحو 289.94 مليون درهم، و«قرية جميرا الدائرية» بـ173.69 مليون درهم، و«الخليج التجاري» مسجلة 125.36 مليون درهم، ثم منطقة «ماجان» مسجلة 104.79 ملايين درهم.