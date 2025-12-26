كشفت شركة «سامسونغ» عن شاشة جديدة، تُعد أول شاشة ألعاب ثلاثية الأبعاد بدقة «6K» في العالم، وأفادت الشركة الكورية الجنوبية بأن شاشتها «Odyssey 3D G90XH» تأتي بقياس 32 بوصة، وتمتاز بمعدل تحديث صورة يبلغ 165 هرتز، يمكن أن يصل إلى 330 هرتز في الوضع المزدوج، بينما يبلغ زمن الاستجابة (رمادي إلى رمادي) مللي واحداً في الثانية، وتتمثل الميزة الأبرز لشاشة الألعاب الجديدة في قدرتها على عرض المحتوى ثلاثي الأبعاد من دون الحاجة إلى نظارات ثلاثية الأبعاد.

ومع ذلك، لا تعمل هذه الميزة إلا لمستخدم واحد في كل مرة، حيث يتم ضبط الصورة ثلاثية الأبعاد بدقة لتناسب مجال رؤية المستخدم بواسطة كاميرا مزودة بتقنية تتبع العين، وتتميز هذه التقنية بضمان عرض ثلاثي الأبعاد واقعي حتى عند النظر إلى الشاشة من زاوية طفيفة.

يُشار إلى أن «سامسونغ» تتعاون مع مطوري الألعاب لتحسين بعض الألعاب لعرضها بتقنية ثلاثية الأبعاد.