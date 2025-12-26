«آووت غلوبال لوجيستيكس» تفتتح مقراً إقليمياً في «دافز»

أعلنت المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، عن افتتاح المقر الإقليمي لشركة «آووت غلوبال لوجيستيكس - AWOT Global Logistics»، في خطوة استراتيجية تعكس ثقة إحدى كبرى الشركات العالمية، الرائدة في مجال الخدمات والحلول اللوجستية، بحيوية بيئة الأعمال في إمارة دبي، ومكانتها مركزاً عالمياً لسلاسل الإمداد والتجارة العابرة للحدود.

وافتتح المقر الإقليمي الجديد للشركة في «دافز»، كل من نائب الرئيس الأول لخدمات المتعاملين في المنطقة الحرة بمطار دبي، عارف الخوري، والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «آووت»، كريس يانغ.

ويأتي تدشين المقر الجديد لشركة «آووت» في «دافز»، في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز حضورها الإقليمي، ودعم عملياتها في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا انطلاقاً من دبي، مستفيدة من موقع الإمارة الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتقدمة، وكفاءتها اللوجستية العالمية.

وتجسّد هذه الخطوة التزام «دافز» باستقطاب الشركات العالمية الرائدة في القطاعات اللوجستية المتقدمة، ودعم نمو التجارة الدولية وسلاسل التوريد الذكية، من خلال توفير منظومة أعمال متكاملة ضمن مناطقها الاقتصادية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية، وبوابة استراتيجية تربط آسيا بالأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال الخوري: «يعكس افتتاح المقر الإقليمي لشركة (آووت) في (دافز) الثقة المتزايدة التي تحظى بها دبي من قِبَل كبرى الشركات العالمية، ويؤكد قدرتها على توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم التوسع والنمو المستدام، وتنسجم هذه الخطوة مع جهودنا الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية بين أهم خمسة مراكز لوجستية حول العالم، وربطها مع 400 مدينة عالمية جديدة بممرات تجارية بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».

وأضاف الخوري: «نحرص في (دافز) على تسخير بنيتنا التحتية المتقدمة، وموقعنا الاستراتيجي قرب مطار دبي الدولي، لدعم عمليات الشركة العالمية، وتمكينها من إدارة سلاسل التوريد بكفاءة عالية، بما يواكب النمو المُتسارع في حركة التجارة الإقليمية والعالمية».

من جانبه، قال يانغ: «يُمثل افتتاح مقرنا الإقليمي في المنطقة الحرة بمطار دبي محطة مفصلية والتزاماً استراتيجياً واضحاً في مسيرة توسّع (آووت) على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يتيح لنا افتتاح مقرنا في دبي وصولاً أقرب إلى عملائنا وإلى فرص النمو، بما يدعم أهدافنا على المدى الطويل».

وأضاف: «توفر دبي منصة مثالية لقيادة وتوسيع حلولنا اللوجستية المتكاملة، بفضل بُنيتها التحتية اللوجستية المتطورة، وسهولة ممارسة الأعمال، وموقعها الحيوي الذي يربط بين أهم أسواق العالم».

وتتخذ «آووت» من الصين مقراً رئيساً لها، حيث يعمل لديها أكثر من 1500 موظف، وتمتلك شبكة تشغيلية تضم 55 موقعاً ذاتي التشغيل في الصين، وهونغ كونغ، ودول جنوب شرق آسيا، إلى جانب حضور استراتيجي في أميركا الشمالية وأوروبا، وشبكة شركاء عالمية تشمل أكثر من 300 وكيل في أكثر من 100 دولة، كما صُنفت الشركة ضمن أفضل 10 شركات شحن جوي عالمياً، باحتلالها المركز التاسع عالمياً وفق تصنيف مؤسسة «Armstrong & Associates» لعام 2025، مع أكثر من 1800 رحلة جوية مخصصة من آسيا إلى الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط، بحجم شحن جوي بلغ نحو 780 ألف طن متري.

. «آووت» تتخذ من الصين مقراً رئيساً.. ويعمل لديها 1500 موظف.