«أبوظبي للتنمية» يُموّل مشروعاً مائياً في موريتانيا

أسهم صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفة وعدد من المناطق المجاورة في موريتانيا، بالمياه الصالحة للشرب، وهو أحد أكبر المشروعات الهادفة إلى تلبية الطلب المتزايد على المياه في ولايتَي «لعصابة» و«كيدي ماغة».

وشهد المشروع وضع حجر الأساس بحضور الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، في بلدة «تويميرت إفلان» جنوب مدينة كيفة.

ويُعدّ المشروع، الذي تتجاوز كلفته 300 مليون دولار أميركي، أحد أهم مشروعات الإمداد المائي في موريتانيا، إذ سيوفّر عند اكتماله مياه الشرب لأكثر من 180 ألف نسمة، مع توسعة تدريجية لخدمة 500 ألف مستفيد بحلول عام 2050، كما يتضمن إنشاء منشآت إنتاج ومعالجة بطاقة تصل إلى 50 ألف متر مكعب يومياً قابلة للتوسعة، إضافة إلى تطوير شبكة نقل وتوزيع تمتد لأكثر من 780 كيلومتراً من الأنابيب لتغذية المدن والقرى الواقعة على مسار المشروع.

وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، إن مشروع تزويد مدينة كيفة بالمياه الصالحة للشرب يُمثّل خطوة استراتيجية لمعالجة أحد أكثر التحديات إلحاحاً في المنطقة، والمتمثل في ندرة المياه.

وأضاف أن تمويل الصندوق لهذا المشروع يُسهم في توفير حلول مستدامة تُعزّز جودة الحياة، وتدعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا.