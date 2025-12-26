«ديوا»: برنامج لإعداد تقارير الاستدامة

ينظّم مركز الاستدامة والابتكار، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، البرنامج التدريبي «إعداد تقارير الاستدامة باستخدام معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)»، بالتعاون مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المختصين والشركات من فهم منهجيات ومبادئ إعداد تقارير الاستدامة، بما ينسجم مع معايير المبادرة المعترف بها عالمياً، فيما توفّر هذه المعايير أساساً قوياً لإعداد تقارير شفافة ومتكاملة تغطي قضايا الاستدامة المختلفة، بما يعزّز الاستجابة لمتطلبات المعنيين (بمن في ذلك المستثمرون والمتعاملون والجهات التنظيمية والمجتمعات)، المتعلقة بالمساءلة والثقة، وأفاد المركز بأنه يستقبل طلبات المشاركة حتى 12 يناير 2026.