درّاجة كهربائية بنظام توجيه مركزي

أطلقت شركة «سكوكس» الصينية درّاجة كهربائية جديدة، تمتاز بتصميم مبتكر يجمع بين الدراجة النارية و«السكوتر»، حيث تأتي الدراجة مزودة بنظام توجيه مركزي بدلاً من شوكة الدراجة النارية الكلاسيكية، وأوضحت الشركة أن دراجتها الكهربائية «Zero X7» الجديدة تتمتع بمظهر خارجي جذاب، مع خيارات ألوان تشمل الأصفر النيون والأسود والأبيض والرمادي.

ويتميز المقعد بتصميم خاص، مع إمكانية ضبط ارتفاعه بما يتناسب مع وضعية القيادة وراحة الراكب، الأمر الذي يضيف بعداً عملياً خصوصاً في الطرق الحضرية، ويبلغ طول الدراجة نحو 1.9 متر، وهي مجهزة بباقة واسعة من التجهيزات التقنية تشمل شاشة رقمية بقياس سبع بوصات، ونظام اتصال بالهاتف الذكي، إضافة إلى نظام المكابح «ABS» ونظام إنذار مزود بمراقبة عن بُعد، وعلى صعيد الدفع تعتمد الدراجة «Zero X7» على سواعد محرك كهربائي بقوة (3000 واط/4.06 أحصنة)، والذي يدفعها بسرعة تصل إلى 90 كيلومتراً في الساعة.