%30 من قائمة «فوربس» لرواد الأعمال «دون 30 عاماً» يقيمون في الإمارات

كشفت «فوربس الشرق الأوسط»، أمس، عن النسخة السنوية الثامنة من قائمتها «30Under30» لعام 2025، التي تسلّط الضوء على الجيل المقبل من القادة الشباب، والمبدعين، والمبتكرين، وصنّاع التغيير، تحت سن 30 عاماً في المنطقة، وذكرت «فوربس»، في بيان، أن 34 شخصاً من إجمالي 113 ضمن القائمة (30%) يقيمون في دولة الإمارات.

وشملت القائمة من الإمارات ستة رواد أعمال ومبدعين من القادة الشباب هم: طالبة الدكتوراه في جامعة خليفة وجامعة «KU Leuven»، فاطمة الشامسي، وباحثة أولى ورئيسة قسم هندسة أنظمة الليزر بمعهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي، جواهر العامري، والباحثة والرئيسة التنفيذية والشريكة المؤسسة لـ«BioHarv»، نورة المري، إضافة إلى الأستاذة المساعدة والباحثة بالهندسة الميكانيكية في جامعة نيويورك أبوظبي، صفية الهاشمي، والناشطة في مجال الاستدامة، سارة العامري، والمستشار القانوني الأول في رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) ووزارة الخارجية الإماراتية رئيس مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، أحمد بن عبدالرحمن آل غردقة.

وأفادت «فوربس» بأن هؤلاء الرواد يعيدون رسم ملامح النجاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من رياضيين يحققون إنجازات تاريخية، إلى باحثين يدفعون حدود العلوم إلى آفاق جديدة.

وتضم قائمة العام الجاري 90 مشاركة تمثل 113 شخصاً، موزعين على ثلاث فئات رئيسة هي: «التجارة والتمويل»، و«التأثير الاجتماعي والرياضة ونمط الحياة»، و«العلوم والتكنولوجيا»، فيما تتضمن كل فئة منها 30 مشاركة.

وتُعد فئة «التجارة والتمويل» الأكبر من حيث عدد المشاركين بواقع بـ42 شخصاً، تليها فئة «التأثير الاجتماعي والرياضة ونمط الحياة» بـ36 شخصاً، وأخيراً فئة «العلوم والتكنولوجيا» بـ35 شخصاً.

وضمت قائمة «فوربس الشرق الأوسط» للعام الجاري 113 شاباً وشابة من 24 جنسية، فيما هيمن المصريون على القائمة بـ19 شخصاً، يليهم السعوديون بـ18 شخصاً، واللبنانيون بـ15 شخصاً، ثم الإماراتيون والأردنيون بستة أشخاص لكل منهما.

وكشفت «فوربس الشرق الأوسط» أن هؤلاء الشباب والشابات يقيمون في 18 دولة، فيما تحتضن دولة الإمارات 34 شخصاً منهم، ويقيم 25 منهم في السعودية، و15 في مصر، و11 في لبنان، كما يبلغ متوسط أعمار الشباب المصنّفين في القائمة 26.9 عاماً.

وأوضحت «فوربس الشرق الأوسط» معاييرها للتأهل لقائمة 2025، إذ على المرشحين أن تقل أعمارهم عن 30 عاماً، بحلول 31 ديسمبر 2024، أي من مواليد عام 1995 أو بعده، كما أتيحت المشاركة للجنسيات جميعها، بشرط أن تركز الشركات أو المبادرات التي يقودها المرشحون على خدمة المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي حال كان لدى الشركة أكثر من مؤسس دون سن 30 عاماً، واختيروا ضمن القائمة، يُحسبون مرشحاً واحداً، في حين صُنفت القائمة حسب الترتيب الأبجدي.

تقييم دقيق ومعايير نوعية

أكدت «فوربس الشرق الأوسط» أنها أجرت تقييماً دقيقاً لتحديد أبرز المواهب الشابة الواعدة في المنطقة، فيما أتيح للمتقدمين ترشيح أنفسهم أو ترشيحهم من قبل غيرهم، وبعد جولات متعددة، تم اختيار نحو 200 مرشح، ثم راجع محكمون خارجيون، ذوو خبرة في مختلف القطاعات، الترشيحات والتوصية بالقائمة النهائية، وجمع التقييم بين معايير نوعية وكمية، مع الأخذ في الاعتبار تأثير المرشحين في القطاعات والأسواق والمجتمعات، إلى جانب إنجازاتهم الملموسة، مثل حجم التمويلات، والإيرادات، والجوائز التي حصلوا عليها، وقيمة الصفقات، ومدى الوصول إلى الجمهور، والحضور على وسائل التواصل الاجتماعي.