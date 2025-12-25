«إمكان» تستحوذ على حصة 51% في «ماجستيك للاستثمارات البحرية»

أعلنت شركة «إمكان العقارية» - التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها والتابعة لمجموعة «أبوظبي كابيتال جروب» (ADCG) - عن استحواذها على حصة بنسبة 51% في شركة «ماجستيك مارين للاستثمارات البحرية»، المتخصصة في قطاع الهندسة البحرية وإنشاء المراسي، وتزاول أنشطتها في كل من دولة الإمارات والسعودية.

وذكرت «إمكان»، في بيان، أمس، أن هذا الاستحواذ يمثل خطوة استراتيجية في مسيرتها، تدعم خطط التوسع على المدى الطويل داخل دولة الإمارات، مشيرة إلى أنه من شأن هذه الصفقة أن تعزز منظومة أعمال «إمكان» في تطوير العقارات، حيث ستوفر «مجموعة ماجستيك» قدرات داخلية متخصصة في أعمال الإنشاءات البحرية، بما يدعم مشروعات الواجهات البحرية والمراسي والمشروعات التطويرية الساحلية، إلى جانب مساهمتها في تنفيذ الأعمال البحرية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان العقارية»، المهندس سويدان الظاهري: «يمثل الاستحواذ خطوة استراتيجية ضمن مساعي (إمكان) لتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز إمكاناتها المتخصصة في أعمال الإنشاءات البحرية».

وأضاف: «ستسهم خبرات (ماجستيك)، إلى جانب إنجازاتها على صعيد تنفيذ المشروعات في الإمارات والسعودية، بدعم تطوير مشروعات عالية الجودة للواجهات البحرية والمراسي والمشروعات الساحلية، بما يدعم قدرة (إمكان) على تحقيق نمو طويل الأمد في قطاع يُتوقع أن يواصل توسعه على مستوى منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «(إمكان) تهدف من خلال الشراكة الجديدة إلى توسيع نطاق حضورها التشغيلي وتعزيز كفاءتها في تنفيذ المشروعات البحرية والساحلية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في «ماجستيك للاستثمارات البحرية»، ماريوس إيكونوميدس: «يمثل انضمامنا إلى (إمكان) محطة جديدة ومهمة في مسيرة (ماجستيك)، وبفضل رؤية (إمكان) وما تقدمه من دعم، تتهيأ المجموعة لمرحلة جديدة من التوسع والمشاركة في تنفيذ مشروعات رائدة على المستوى الإقليمي».

وأضاف: «يعكس الاستحواذ التزام (أبوظبي كابيتال جروب) بمواصلة تنويع استثماراتها في القطاعات التي تتمتع بمقومات نمو كبيرة».