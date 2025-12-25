السوق الإماراتية الأعلى سعراً للسيارات الجديدة خليجياً

نشرت شركة «فوكال بوينت» (Focal Point)، وهي شركة استشارية متخصّصة في دراسات وأبحاث السوق، أحدث دراساتها البحثية عن «أسعار السيارات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي (قطاع المركبات الأكثر انتشاراً في السوق)».

وأكدت دراسة الشركة - التي بدأت أعمالها في المنطقة في عام 2011 من خلال مكتبها في دبي - الاستقرار الثابت الذي تشهده الأسعار في قطاع السيارات في المنطقة، مع تميز أسعار السيارات الجديدة في السعودية بأنها أقل الأسعار مقارنة بأسواق دول المنطقة.

وتستند «فوكال بوينت» إلى دراسة شملت 68 طرازاً مختلفاً من 17 علامة تجارية، لتقدّم صورة شاملة عن مستوى الأسعار الإقليمية، بناءً على بيانات تم جمعها في نوفمبر 2025 عبر المواقع الرسمية للعلامات التجارية، إضافة إلى منصات موثوقة ورسمية على شبكة الإنترنت.

وبحسب مؤشر الأسعار في تقرير الدراسة، (يبلغ المتوسّط لدول مجلس التعاون الخليجي 100)، جاءت السوق الإماراتية كأغلى سوق للسيارات الجديدة الأكثر انتشاراً بمؤشر 105.41، تليها قطر بمؤشر 104.42، والكويت بمؤشر 103.25، تليها عُمان بـ99.02، والبحرين بـ96.84، وفي المقابل بلغ مؤشر الكلفة في السعودية 91.05، وهو أقلّ مؤشر من بين دول الخليج.

وكشفت الدراسة أن السوق الإماراتية لاتزال أغلى سوق للسيارات الجديدة في المنطقة، على الرغم من تزايد عدد العلامات التجارية من الفئة المتوسّطة، والتي تلتزم باستراتيجيات تسعير مستقرّة، إذ أظهرت البيانات، على سبيل المثال، تدنّي فارق الأسعار بين سوق الإمارات والمتوسّط الإقليمي للسيارات من علامتَي «ميتسوبيشي» و«نيسان» المعروفتين بطرح خيارات أقل سعراً، ما يشير إلى تقارب في هياكل التسعير.

ولفتت الدراسة إلى ظهور السوق السعودية، كأكثر الأسواق توفيراً للسيارات الجديدة وبأقل الأسعار عبر جميع فئات المركبات، حيث تنخفض في المملكة أسعار طرز «تويوتا راف 4»، و«إم جي 5»، و«شانجان يوني-في» بشكل ملحوظ، مقارنة بأسواق الدول المجاورة، ما يعكس تنافسية قطاع البيع بالتجزئة.

وفي ما يتعلق بسيارات «السيدان»، لاتزال السوق الإماراتية الأعلى سعراً، بينما حافظت السوق السعودية على مكانتها، بصفتها السوق الأكثر توفيراً للسيارات وبأسعار أقل.

أما من حيث السيارات متعددة الأغراض أو سيارات الدفع الرباعي (SUVs)، فقد تجاوزت السوق القطرية نظيرتها الإماراتية، وسجلت أعلى متوسّط أسعار في فئة سيارات الدفع الرباعي في عام 2025، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار طرز شهيرة مثل «تويوتا فورتشنر» و«كيا سبورتاج» في السوق القطرية.

وكشفت الدراسة أن مستويات الأسعار لسيارات النقل الصغيرة (بيك أب) في البحرين والإمارات تتماشى بشكل وثيق مع المتوسط الإقليمي، في حين أن الكويت هي الأعلى تكلفة.

يذكر أنه تم جمع البيانات لهذه الدراسة في الفترة من الأول إلى الثالث من نوفمبر 2025 للسيارات الجديدة، ومن مواقع الوكالات وغيرها من المواقع الرسمية التابعة لشركات السيارات.

. السوق الكويتية سجلت أعلى متوسّط أسعار في فئة سيارات النقل الصغيرة «بيك أب» خلال 2025.

. السوق القطرية سجلت أعلى متوسّط أسعار في فئة الدفع الرباعي خلال 2025.