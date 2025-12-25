«القابضة»: صفقة تمويل بـ 5 مليارات دولار من مؤسسات مالية آسيوية

أعلنت شركة «القابضة» (ADQ)، أمس، عن إتمام أول صفقة تمويل مشترك، لمدة خمس سنوات، بقيمة خمسة مليارات دولار، في منطقة الصين الكبرى.

وتجاوزت تغطية التمويل، بفضل الطلب القوي من المؤسسات المالية في الصين، نحو 12 مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف حجم الإطلاق الأصلي، البالغ أربعة مليارات دولار، ونتيجة لذلك قامت «القابضة» (ADQ) بزيادة حجم الصفقة إلى خمسة مليارات دولار.

ويعكس الطلب القوي لهذا التمويل مدى ثقة المستثمرين بالمحفظة الائتمانية لـ«القابضة» (ADQ) ومركزها المالي القوي وسمعتها الدولية المرموقة، وسيسهم القرض في تنويع مصادر التمويل لدى «القابضة» (ADQ) وتعزيز سيولتها، وتحقيق المرونة اللازمة للاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة.

ويمثل هذا التسهيل الائتماني أكبر قرض لأجل محدد، حتى الآن، لمقترض من منطقة الشرق الأوسط، تم الحصول عليه من مؤسسات مالية آسيوية، ما يعكس قدرة «القابضة» (ADQ) على الاستفادة من رؤوس الأموال المتاحة في الدول المختلفة، والتعاون المتزايد للبنوك والمؤسسات الآسيوية المقرضة مع الجهات المصدرة المرموقة في دولة الإمارات.