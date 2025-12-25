«ديوا» ترسي عقداً لحماية البنية التحتية الحيوية

أرست هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عقداً رئيساً لتوريد وتركيب واختبار وتشغيل خطوط نقل المياه المصنوعة من الزجاج المقوى (GRE)، بهدف حماية الخدمات القائمة وتحويل مساراتها عند الحاجة، إلى جانب تنفيذ الأعمال المرتبطة بذلك في مواقع متعددة في دبي، وحماية البنية التحتية الحيوية، بقيمة تزيد عن 100.8 مليون درهم.

ويشمل المشروع حزمة متكاملة من الأعمال المرتبطة، تتضمن أعمال المسح التفصيلي، والحفر، والأعمال الهندسية، وإعادة التأهيل، إلى جانب جميع التوصيلات والربط اللازم مع شبكات المياه القائمة.

وأوضحت «ديوا» أن العقد، الذي تزيد قيمته عن 100.8 مليون درهم، يعد جزءاً محورياً من استثمارات الهيئة المتواصلة، لتعزيز كفاءة ومرونة البنية التحتية للمرافق في الإمارة، وسيتم تنفيذ المشروع في 20 موقعاً حيوياً في دبي على مدى 24 شهراً.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «ينسجم هذا المشروع مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير بنية تحتية عالمية المستوى تلبي متطلبات خطط التنمية الطموحة للإمارة».

وأضاف: «يُعد الاستثمار في هذه الحلول الوقائية عنصراً أساسياً لتعزيز مرونة شبكات الهيئة، وضمان مواصلة تقديم خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة والاستدامة لجميع القطاعات في إمارة دبي».

وبحسب «ديوا»، يركّز نطاق الأعمال على حماية شبكات المرافق في دبي وتعزيز جاهزيتها للمستقبل لضمان استمرار تدفق المياه دون انقطاع، لافتة إلى أنه تم اختيار مادة الزجاج المقوى (GRE) لما تتمتع به من متانة عالية، ومقاومة للتآكل، وطول عمر تشغيلي، ما يجعلها مثالية للتشغيل تحت سطح الأرض، ويسهم في إطالة العمر الافتراضي للأصول والبنية التحتية.

وأضافت الهيئة أن هذا المشروع الاستراتيجي يؤكد التزامها بأعلى معايير الاعتمادية والسلامة والكفاءة في شبكات نقل وتوزيع المياه.