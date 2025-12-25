%150 ارتفاعاً في أسعار الفضة منذ بداية 2025

تجاوز الذهب مستوى 4500 دولار للأوقية (الأونصة)، أمس، للمرة الأولى، وارتفعت الفضة والبلاتين إلى مستويات قياسية أيضاً، حيث سجلت الفضة أعلى مستوى على الإطلاق عند 72.70 دولاراً، فيما وصل البلاتين إلى 2282.70 دولاراً.

وعزز زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن، والتوقعات بمواصلة خفض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل، شهية المضاربين تجاه المعادن النفيسة.

وارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 150% منذ بداية عام 2025، متجاوزة الذهب، بفضل الطلب الاستثماري القوي، وإدراج الفضة في قائمة المعادن الحيوية في الولايات المتحدة، وتزايد استخدامها في الصناعة.

بدوره، ارتفع سعر البلاتين نحو 160%، والبلاديوم أكثر من 100% منذ بداية العام الجاري، وهما معدنان يستخدمان بشكل أساسي في المحولات الحفزية للسيارات لتقليل الانبعاثات، وذلك بسبب محدودية إمدادات المناجم وضبابية الرسوم الجمركية والتحول من الطلب الاستثماري على ‍الذهب.

وقال محلل الأسواق لدى ​«سيتي إندكس» و«فوركس.كوم»، فؤاد رزاق زاده، إن الذهب ​تلقى دعماً بسب عدم وجود أي عوامل سلبية وزخم قوي، وكل ذلك مدعوم بأساسيات متينة تشمل استمرار ‌مشتريات البنوك المركزية وتراجع ‌الدولار وقدر من الطلب على الملاذ الآمن، وأضاف: «ارتفعت معادن أساسية أخرى مثل النحاس، ما وفر دعماً لسوق المعادن ككل».

وارتفع الذهب بأكثر من 70% في 2025، مسجلاً أكبر مكاسبه السنوية منذ عام 1979، مع إقبال المستثمرين على أصول ​الملاذ الآمن، وسط التوتر الجيوسياسي ​وتوقعات باستمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في تيسير السياسة النقدية.