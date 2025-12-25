إيجارات «ميناء العرب» تقترب من بعض مناطق دبي

أظهرت بيانات أعدتها منصة «بيوت» العقارية لـ«الإمارات اليوم»، وترصد الإيجارات العقارية في إمارة رأس الخيمة خلال عامَي 2024 و2025، تحركات ملحوظة في متوسط أسعار الإيجارات، في سبع مناطق رئيسة بالإمارة، في وقت جاوزت إيجارات منطقة «ميناء العرب» إيجارات الشارقة، وبعض مناطق دبي لفئتي «غرفة وصالة» و«غرفتين وصالة».

ووفقاً للبيانات، فقد واصلت كل المناطق تسجيل ارتفاعات في الإيجارات في مختلف فئات الوحدات السكنية، مع تراجع في منطقة «السير» لفئة «غرفتي نوم».

وضمت قائمة المناطق السبع محل الرصد: «جزيرة المرجان» و«قرية الحمراء» و«ميناء العرب»، و«قرية الياسمين» و«السير» و«كورنيش رأس الخيمة» و«النخيل».

وكشفت البيانات أن متوسط أسعار الإيجارات لفئة «الاستوديو» في المناطق السبع محل الرصد خلال عام 2025 بلغ 27.28 ألف درهم، مقارنة بمتوسط إيجاري سنوي بلغ 23.14 ألف درهم في عام 2024 بارتفاع نسبته 17.89%.

وبلغ متوسط إيجار شقة سكنية من غرفة نوم واحدة نحو 41.33 ألف درهم، مقارنة بـ34.57 ألف درهم في عام 2024، بزيادة تقدر بنحو 19.55%، بينما بلغ متوسط إيجار شقة مكونة من غرفتين وصالة نحو 59.14 ألف درهم، مقارنة بـ49.85 ألف درهم في العام الماضي، بزيادة نسبتها 18.63%.

وتصدرت «جزيرة المرجان» قائمة المناطق السبع محل الرصد في فئة الاستوديو، بمتوسط كلفة إيجار سنوي خلال عام 2025 بلغ نحو 39 ألف درهم، وبنمو 8.33% عن العام الماضي، بينما كانت منطقة «ميناء العرب» أعلى المناطق من حيث متوسط كلفة الإيجار السنوي لفئتي «غرفة» و«غرفتَي نوم» بواقع 60 ألف درهم، و93 ألف درهم على التوالي، لتقترب منطقة «ميناء العرب» بذلك من أسعار الإيجارات في بعض مناطق دبي مثل «دبي لاند» التي سجلت 62 ألف درهم للفئة نفسها، بينما تجاوزت إيجارات منطقتي «المدينة العالمية» التي سجلت 59 ألف درهم، والنهدة 54 ألف درهم، كما تجاوزت إيجارات الشقق في منطقة «ميناء العرب»، إيجارات سبع مناطق في الشارقة خلال عام 2025 (مويلح سجلت أعلى إيجار لغرفة وصالة بقيمة 43 ألف درهم، و58 ألف درهم لغرفتين وصالة).

بدورها، كانت منطقة «النخيل» الأقل كلفة على مستوى فئات الوحدات السكنية كافة، بمتوسط 18 ألف درهم للاستوديو، و24 ألف درهم لغرفة نوم واحدة، و33 ألف درهم لغرفتَي نوم.