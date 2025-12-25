«الواحة كابيتال» تعيد شراء 10% من أسهمها

أعلنت شركة «الواحة كابيتال» عن حصولها على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية على مقترح مجلس إدارتها بتنفيذ برنامج إعادة شراء ما يصل إلى 10% من رأس المال المُصدر للشركة، بعد إقراره من قبل مساهميها، خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد أخيراً، وسيجري تنفيذ البرنامج عبر عمليات تداول مفتوحة في السوق، بما يتوافق مع لوائح السوق وهيئة الأوراق المالية والسلع، على أن تُحدد وتيرة وحجم عمليات الشراء وفقاً لمعطيات السوق وتطوراته.

وقال مدير الإدارة لدى «الواحة كابيتال»، محمد حسين النويس: «يُمثل البرنامج خطوة استراتيجية ومنضبطة لتوظيف رأس المال، تعزز تركيزنا على تحقيق قيمة طويلة الأمد، وتقديم عوائد مجزية وملموسة لمساهمينا».