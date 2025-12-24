جمارك دبي تنشر الوعي بالملكية الفكرية

نظمت جمارك دبي ، سلسة ورش توعوية ضمن مبادرة "مجالس الحي" فـي منطقتي أم سقيم والراشدية لتعزيز ثقافة حماية الملكية الفكرية والابتكار .

وأكد المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي منصور المالك، أن الدائرة تمضي بثبات نحو ترسيخ بيئة مجتمعية واعية بحقوق الملكية الفكرية ونعمل في جمارك دبي على بناء وعي شامل ومستدام لدى مختلف فئات المجتمع، لأن حماية الملكية الفكرية ليست مسؤولية الجهات الرقابية فحسب، بل هي ثقافة يجب أن يتبناها كل فرد.

وأضاف :"تواصل فرقنا الجمركية تعزيز جاهزيتها لإحباط محاولات تهريب البضائع المقلدة والمغشوشة عبر المنافذ الجمركية في دبي، باستخدام أحدث التقنيات وأنظمة الاستهداف الذكي، بما يضمن حماية الأسواق المحلية وصون حقوق المبتكرين والمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية.

ومن جانبه قال مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية فـي جمارك دبـي يوسف عزير مبارك، إن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية الدائرة في توسيع نطاق الوعي المجتمعي بحقوق الملكية الفكرية ومن خلال الورش، نحرص على الوصول إلى مختلف الفئات بأساليب تفاعلية تعزز قدرتهم على التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، وتدعم مساهمتهم في حماية الاقتصاد الوطني ودعم المبتكرين والمبدعين".

وأضاف: "إن إشراك كبار المواطنين وموظفي المؤسسات الحكومية يعكس جهودنا المتواصلة بتطوير شراكات مجتمعية فعالة، وإيصال رسالة التوعية إلى كل فئات المجتمع، وتعكس الفعاليات توجه جمارك دبي إلى ابتكار أدوات جديدة لضمان وصول الرسائل التثقيفية بطرق تفاعلية وممتعة".

وقالت ضابط أول مسؤولية مجتمعية نوف بالعبد، إن مشاركة جمارك دبـي فـي مبادرة مجالس الحي تأتي انسجاماً مع توجهات الدولة في عام المجتمع، الذي يهدف إلى تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ مفاهيم الوعي والمسؤولية المشتركة.

وأوضحت أن الدائرة تحرص على توجيه برامجها المجتمعية نحو إحداث تغيير سلوكي مستدام يرسّخ ثقافة احترام الملكية الفكرية، مع توسيع نطاق التأثير المجتمعي وضمان وصول الرسائل التوعوية إلى جميع فئات المجتمع.