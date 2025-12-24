«كيه إتش كيه» تطلق مشروعاً عقارياً جديداً في دبي بالشراكة مع «أون بلان»

أعلنت شركة كيه إتش كيه للتطوير العقاري إطلاق مشروعها الجديد «KHK 31» في منطقة الورسان بدبي، وذلك ضمن شراكة استراتيجية مع شركة أون بلان العقارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز المعروض من المشاريع السكنية ذات الطابع الاستثماري في السوق العقاري بالإمارة.

وأكد رئيس مجلس إدارة «كيه إتش كيه» للتطوير العقاري، المهندس خالد كريمة، أن الشراكة المستمرة مع «أون بلان» تمثل نموذجاً للتحالفات المهنية الناجحة، مشيراً إلى أن التعاون بين الجانبين أثمر عن مشاريع متكاملة قائمة على الانسجام والاحترافية، معرباً عن اعتزاز الشركة باستمرار هذا التحالف في المشاريع المستقبلية.

وأوضح كريمة أن الشركة تمتلك إرثاً هندسياً ومهنياً يمتد لسنوات، ويتضمن أكثر من 180 شهادة إنجاز لمشاريع عقارية، من بينها 40 مشروعاً نُفذت بالكامل في منطقة الورسان، ما أسهم في ترسيخ هوية عقارية قائمة على الجودة والموثوقية، وتقديم منتجات تلبي تطلعات المستثمرين الباحثين عن عوائد مستدامة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية، المستشار أحمد الدولة، إن مشروع «KHK 31» يُعد إضافة جديدة إلى محفظة مطور عقاري يمتلك خبرة تمتد منذ عام 2002، لافتاً إلى أن المشروع مسجل ومعتمد لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأشار إلى أن أسعار الوحدات تبدأ من 495 ألف درهم للأستوديوهات، و795 ألف درهم لوحدات الغرفة والصالة، مع توفير ثلاثة خيارات للسداد تشمل الدفع النقدي الكامل في حساب الضمان، وخطة (50/50)، أو خطة سداد ميسرة تبدأ بدفعة أولى بنسبة 20% يليها 1% شهرياً حتى التسليم.

وأضاف أن مدة التسليم لا تتجاوز 18 شهراً، مع توقعات بعوائد استثمارية تتراوح بين 8% و9%، ما يعزز جاذبية المشروع للمستثمرين.

وفي السياق ذاته، أكد الدولة أن «أون بلان» شركة إماراتية تأسست عام 2019، ونجحت في ترسيخ مكانتها في قطاع الاستشارات العقارية، مع تركيزها على دعم التوطين وبناء شراكات قائمة على المصداقية، مشيراً إلى حصول الشركة على تكريمات متعددة من مطورين عقاريين.

بدوره، أكد المدير العام لشركتي «كيه إتش كيه» للتطوير و«الحزامي للمقاولات»، المهندس محمد الخميسي، أن مشروع «KHK 31» يمثل إضافة نوعية للسوق العقاري في دبي، بفضل تصميمه الذي يجمع بين الفخامة العصرية وجودة التنفيذ.

وأوضح أن المشروع يضم مرافق متكاملة تشمل مسابح، وصالات رياضية، ومساحات خضراء، إلى جانب تشطيبات عالية الجودة، ما يجعله خياراً مناسباً للسكن والاستثمار في إحدى المناطق الواعدة بالإمارة.