موسم عروض مهرجان دبي للتسوق ينطلق 26 ديسمبر

أعلن «مهرجان دبي للتسوق» عن مجموعة عروضه الترويجية الرئيسة، التي ستنطلق في جميع أنحاء دبي ابتداء من 26 ديسمبر الجاري، بما في ذلك بداية موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق، وعروض «امسح واربح» الجديدة، ومكافآت حصرية ضمن المراكز التجارية، إلى جانب عودة فعالية الخصومات لمدة 12 ساعة.

ويشهد المهرجان مشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية، و3500 متجر، في مختلف أنحاء الإمارة، ويقدم للزوار والسكان تجارب شراء مميزة مع العديد من الفرص لربح جوائز استثنائية، خلال فترة المهرجان التي تستمر حتى 11 يناير المقبل.

ويقدم موسم تخفيضات مهرجان دبي خصومات تراوح بين 25 و75% على أكثر من 800 علامة تجارية عالمية ومحلية، في أكثر من 3500 متجر بجميع أنحاء الإمارة، فيما يمكن للمتسوقين الاستمتاع بأسعار مخفضة على الأزياء، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية، والإلكترونيات، وملابس الأطفال، ومنتجات نمط الحياة، وغيرها الكثير طوال فترة العرض التي تمتد لخمسة أسابيع.

وتتيح فعالية مسح إيصالات الشراء في مختلف أنحاء الإمارة، للمتسوقين، فرصة الدخول في سحوبات على جوائز قيّمة عند التسوق في المراكز التجارية المشاركة، في حين يمكن تحميل إيصالات الشراء على التطبيق المخصص للدخول في السحب على جوائز تصل قيمتها إلى مليون درهم، ما يشجع على تكرار زيارة المراكز التجارية والاستمتاع بتجارب التسوق المميزة خلال موسم الأعياد.