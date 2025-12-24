2024 يسجل أعلى نسبة للمواطنين العاملين في «التعاونيات» منذ 2018

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن عدد المواطنين العاملين في الجمعيات التعاونية في الدولة، بنهاية عام 2024، بلغ 638 مواطناً، بنسبة تبلغ 7.8% من إجمالي عدد العاملين في تلك الجمعيات والبالغ 8197 شخصاً، لتسجل بذلك النسبة الأعلى منذ عام 2018.

وأوضح المركز - في أحدث تقرير أصدره حول الجمعيات التعاونية في الدولة، استناداً إلى أرقام وزارة الاقتصاد والسياحة - أن عدد العاملين في «التعاونيات» بالدولة من غير المواطنين في نهاية العام الماضي بلغ 7559 موظفاً، بنسبة 92.2% من إجمالي عدد العاملين في الجمعيات التعاونية في الدولة من المواطنين وغير المواطنين.

وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة الإماراتيين العاملين في التعاونيات شهدت تذبذباً، إذ شكلوا نسبة 5.3% من عدد العاملين الإجمالي في نهاية عام 2018، ثم ارتفعت نسبتهم إلى 6% من إجمالي العاملين بنهاية عام 2019، لتنخفض النسبة بشكل طفيف إلى 5.8% من الإجمالي في نهاية عام 2020.

وعادت نسبة المواطنين العاملين في «التعاونيات» للارتفاع إلى 6.2% في عام 2021، ثم إلى 7.4% في نهاية عام 2022، ثم انخفضت النسبة بشكل طفيف إلى 7.3% في نهاية عام 2023، قبل أن تعاود الارتفاع مجدداً إلى 7.8% بنهاية عام 2024، لتكون النسبة الأعلى منذ عام 2018.

ووفقاً للإحصاءات، فقد بلغ إجمالي عدد التعاونيات 40 جمعية تعاونية في نهاية عام 2024، مقابل 43 تعاونية في عام 2022. وجاءت «التعاونيات الاستهلاكية» في مقدمة هذه التعاونيات بـ16 جمعية استهلاكية، تليها «تعاونيات صيادي الأسماك» بـ14 تعاونية، ثم «التعاونيات الاستهلاكية الخدمية» بثلاث تعاونيات، ثم «الاتحادات التعاونية» بتعاونيتين، وأخيراً تعاونية واحدة لكل من تعاونيات «الإسكان» و«التأجير» و«الحرفية»، و«الخدمية» و«الزراعية».

