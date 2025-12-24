«نومورا لإدارة الثروات» تفتتح مقراً جديداً في «دبي المالي العالمي»

أعلنت شركة «نومورا» لإدارة الثروات العالمية، أمس، افتتاح مقرها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، بعد أن أطلقت مكتباً لها في دبي عام 2023، بهدف توسيع قاعدة العملاء.

وأفادت الشركة، في بيان، بأنه بعد تركيزها في بداياتها على بناء منصة تخدم أبناء الجاليات من جنوب آسيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ستتجه خلال المرحلة المقبلة إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها عبر توسيع نطاق تغطيتها، ليشمل العملاء المحليين من أصحاب الثروات الكبيرة، والمكاتب العائلية الفردية، ومديري الأصول الخارجيين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري، إن «توسع (نومورا) في المركز يعكس قوة مسيرة نموها الإقليمية وخبرتها، ويؤكد عمق الفرص التي توفرها دبي للشركات العالمية». وأضاف أن «المركز يوفر منصة مثالية للمؤسسات العالمية لتعزيز عملياتها، واغتنام فرص النمو الجديدة التي توفرها المنطقة»، مشيراً إلى أن «توسيع (نومورا) لحضورها في المركز، يُعزّز دور دبي وجهة عالمية لرأس المال والمواهب وقاعدة مفضلة لأكبر المؤسسات المالية المرموقة».

من جانبه، قال رئيس إدارة الثروات العالمية في «نومورا»، رافي راجو، إن «مركز دبي المالي العالمي تمكّن من ترسيخ مكانته منذ سنوات طويلة كأحد المراكز المالية العالمية الرئيسة».