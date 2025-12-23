إيليت القابضة وجيتور الإمارات تتصدران المشهد في مهرجان ليوا 2026 بعرضٍ ضخمٍ في قلب الصحراء

أعلنت جيتور الإمارات بالشراكة الحصرية مع مجموعة إيليت القابضة عن انطلاقة مهرجان ليوا الدولي 2026 بحضور قوي ومميز يهدف إلى الاحتفاء بروح المغامرة والثقافة والتواصل. ومع افتتاح المهرجان أبوابه للاحتفال على مدار 23 يوماً في منطقة الظفرة، تتألق جيتور في قلب الحدث، حيث تستقبل الزوار بتجارب متميزة وعروض تفاعلية جذابة وفرصاً حماسية للقيادة على الطرق الوعرة، مجسدةً بذلك رسالتها الجوهرية "Travel+".

يُعد مهرجان ليوا الدولي من أبرز الفعاليات السنوية المنتظرة في دولة الإمارات، إذ يستقطب آلاف الزوار للاستمتاع بتجربة فريدة تمزج بين التراث الأصيل، وعروض الموتور سبورت، والترفيه العائلي. وعلى خلفية كثبان الظفرة الذهبية الخلابة، يقدّم المهرجان مجموعة استثنائية من العروض الثقافية، والمسابقات، الفعاليات الليلية الترفيهية والمعالم الاستثنائية تكريماً للصلة العميقة التي تربط دولة الإمارات بتقاليدها الصحراوية العريقة.

وسترتقي جيتور بنسخة المهرجان لعام 2026 من خلال تواجد شامل ومتكامل في عدة مناطق تستعرض ابتكارات العلامة التجارية وتركيزها على روح الاستكشاف والتفاعل المجتمعي. سيتمكن الحضور من الاستمتاع بتجارب قيادة تفاعلية إلى جانب تجارب ضيافة تركز على أسلوب الحياة العصري. وقد صممت مساحة جيتور لعرض التنوع الواسع لسيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات الخاصة بها، مع إبراز قدراتها الفائقة ومستويات الراحة الفاخرة التي توفرها لركابها.

في قلب منصات فعاليات جيتور يقع المخيم كبار الشخصيات والذي أغنى المكان بفعالياته. وخلال الأسبوع الأول من 12 إلى 14 ديسمبر، استمتع الضيوف بمجموعة من الأنشطة الثقافية الغامرة، بما في ذلك عروض التنورة العربية، وجلسات العود، وعروض الصقور، وفن الحناء، وتقديم القهوة العربية بالدلة التقليدية.

وتتواصل الفعاليات في عطلات نهاية الأسبوع التالية مع مزيج موسيقي عالمي يقدّمه دي جي محترف بالتعاون مع عازفين دوليين على الطبول وفنانين من مختلف الثقافات خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر، يليها برنامج مستوحى من الثقافة الشرقية من 26 إلى 28 ديسمبر، يضم عرض التنين، والخط الصيني، وعروض بيان ليان (Bian Lian)، بالإضافة إلى جلسات الشاي وغير ذلك الكثير من التجارب. وعلى مدار أيام المهرجان، يضم المخيم كبار الشخصيات مجلساً للراحة، وسينما خارجية، ومشروبات، وألعاباً ، فضلاً عن تركيبات ضوئية مبهرة، ومرافق للكرة الطائرة، وركناً للتصوير الفوتوغرافي، ليقدم بذلك ملاذاً راقياً ومثالياً للعائلات ومحبي المغامرة على حد سواء.

كما ستقدم جيتور في المنطقة المؤسسية عرضاً متكاملاً يحمل هوية العلامة التجارية، وذلك خلال الفترة من 12 ديسمبر إلى 3 يناير، وستستعرض الشركة نخبة من سياراتها الرائدة على الطرق الوعرة، بما في ذلك G700 وT2 i-DM وT2 Luxury Plus وT1 وDashing. وبالتزامن مع التشويق والحماس الذي يطغى على المهرجان، كما ستخطف جيتور الأنظار أيضاً في تل مرعب خلال الفترة من 31 ديسمبر إلى 3 يناير، حيث يتصدر الطراز القوي G700 المشهد بجوار المدرجات حتى عرض ليلة رأس السنة الجديدة المميز وألعاب نارية استثنائية.

قال هارون حيات، الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة إيليت القابضة:" تعكس مشاركتنا في مهرجان ليوا هذا العام شغف جيتور الأساسي بالتواصل مع المجتمعات، وذلك عبر توفير تجارب غامرة وحقيقية. وتُذكّرنا لحظات كهذه بأن الإنجازات الكبرى لا تتحقق إلا بدعم وتفاني فريق استثنائي. ونحن فخورون للغاية بتقديم ما يعكس بصمة وجوهر علامة جيتور التجارية في واحدة من أبرز التجمعات الثقافية والاحتفالية في دولة الإمارات".

تواصل جيتور، مع شركة إيليت القابضة، إعادة رسم ملامح سوق سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات في دولة الإمارات من خلال فلسفتها المتميزة "Travel+” حيث تقدم العلامة التجارية مزيجاً فريداً من الابتكار والتصميم الذكي والأداء القوي، المصمَّم خصيصاً ليتوافق مع أنماط الحياة العصرية في المنطقة. ومع توسّع حضورها في مختلف أنحاء الدولة، صممت تشكيلة سيارات جيتور الفاخرة لتلبية تطلعات السائقين الذين يتطلعون إلى القوة والراحة وروح الاكتشاف، سواء كانوا يتنقلون على طرق المدينة السريعة أو يخوضون التحديات في التضاريس الوعرة.

مع انطلاق مهرجان ليوا الدولي 2026، الذي يعد احتفالاً سنوياً بالتراث وروح المغامرة، تستعد جيتور لاصطحاب الزوار في رحلة استثنائية مليئة بالإثارة والاكتشاف، تجسّد الجوهر الحقيقي لفلسفتها الرائدة "Travel+”.