«جمارك دبي»: خطة متكاملة لانسيابية حركة المسافرين «بداية العام»

أعلنت دائرة جمارك دبي استعدادها لاستقبال الأعداد المتزايدة من القادمين إلى إمارة دبي لقضاء إجازة بداية العام، إلى جانب تسهيل إجراءات عودة المسافرين من المواطنين والمقيمين بعد عطلة رأس السنة، وذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى ضمان أعلى مستويات الانسيابية والمرونة في جميع المنافذ الجوية، وفي مقدمتها مطار دبي الدولي.

وأكدت الدائرة، في بيان، أمس، أنها وضعت خططاً تشغيلية استباقية تتماشى مع الزيادة الموسمية في حركة السفر، بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين في منظومة المطار، بما يسهم في تعزيز تجربة المسافرين، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للسياحة والسفر والأعمال.

كما أكدت «جمارك دبي» حرصها على الجاهزية الكاملة خلال مواسم الذروة، ومنها فترة بداية العام، من خلال خطط تشغيلية مرنة تعتمد على تعزيز الكوادر البشرية، وتوظيف أحدث الأنظمة الذكية، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية دون الإخلال بأعلى معايير الأمن والسلامة.

وقال مدير إدارة عمليات المسافرين في «جمارك دبي»، خالد أحمد، إن «فرق (جمارك دبي) تعمل على مدار الساعة في جميع صالات الوصول والمغادرة، مع تعزيز نقاط التفتيش الذكية، وزيادة عدد المفتشين المؤهلين للتعامل مع التدفقات الكبيرة للمسافرين، الأمر الذي يسهم في تقليل زمن الانتظار وتحسين تجربة العبور السلس».

وأوضح أن «جمارك دبي تواصل توسيع نطاق استخدام الحلول الرقمية والتقنيات الذكية، مثل أنظمة التفتيش المتطورة، والمسارات الخضراء للمسافرين، والتطبيقات الذكية التي تتيح الإفصاح المسبق عن المقتنيات، ما يعكس الالتزام برؤية دبي في التحول الرقمي، وتقديم خدمات استباقية تلبي تطلعات المسافرين من مختلف الجنسيات».