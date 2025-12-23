عقاريان: الزيادة السكانية والشركات الجديدة رفعتا إيجارات أبوظبي في 2025

أكد عقاريان أن 2025 كان عام القفزة الكبرى للإيجارات في أبوظبي، إذ ارتفعت بنسبة تقارب 20%، وأرجعا لـ«الإمارات اليوم» السبب الرئيس في ارتفاع الإيجارات إلى الزيادة السكانية الناتجة عن فتح شركات جديدة، وتوظيف أعداد كبيرة من الموظفين.

وتوقعا أن يدفع العرض المحدود والطلب المرتفع الإيجارات إلى مستويات قياسية في العام المقبل 2026، لافتَين إلى أن قانون زيادة الإيجار يتيح «عند التجديد» زيادة تصل إلى 5%، بينما يمكن للمالك رفع الأسعار للمستأجر الجديد وفقاً للأسعار السائدة في المنطقة.

وذكرا أن التقارير تشير إلى توقعات بتسليم نحو 10 آلاف و800 وحدة جديدة خلال العام الجاري، ونحو 6000 وحدة في العام المقبل، ما يؤكد استمرار نقص المعروض وارتفاع أسعار الإيجار.

وأظهرت بيانات منصة «بيوت» العقارية، حول حركة الإيجارات العقارية في أبوظبي، خلال عامَي 2024 و2025، تحركات ملحوظة في أسعار الإيجارات في ست مناطق رئيسة بالإمارة. وكشفت البيانات التي أعدتها «المنصة» لـ«الإمارات اليوم»، أن منطقة «جزيرة ياس» تصدرت ست مناطق رئيسة شملها الرصد خلال العام الجاري من حيث متوسط سعر إيجار الوحدة السكنية من فئة «الاستوديو» بـ81 ألف درهم سنوياً، فيما كانت «الخالدية» الأقل لهذه الفئة بـ36 ألف درهم. وتصدرت منطقة «المركزية» أعلى متوسط سعر تأجير سنوي في فئة الوحدات السكنية المكونة من غرفة نوم واحدة، وغرفتي نوم بواقع 116 ألف درهم و153 ألف درهم سنوياً على الترتيب، فيما كانت «الخالدية» الأقل ضمن الفئتين بـ66 ألف درهم و89 ألف درهم على التوالي.

نقص المعروض

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة لوريف للعقارات»، محمد عبدالحليم، إن «عام 2024 شهد بداية الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات بأبوظبي، نتيجة نقص المعروض من الوحدات الجاهزة»، مشيراً إلى أن 2025 كان عام القفزة الكبرى في الأسعار، إذ ارتفعت الإيجارات بنسبة تقارب 20%، خصوصاً في الوحدات التي تُؤجّر بسرعة.

وأضاف: «الزيادة كانت واضحة في أنواع معينة من الوحدات، حيث شهدت الاستوديوهات طلباً متزايداً، بينما أصبحت الوحدات السكنية المكونة من غرفة وصالة هي الأكثر طلباً من الأسر الصغيرة والموظفين والمستثمرين».

ونوه إلى أن الوحدات السكنية المكونة من غرفتين وصالة استفادت بشكل كبير من هذه الزيادة، بسبب تفضيل العائلات الاستقرار بدلاً من التنقل المستمر.

وأرجع عبدالحليم السبب الرئيس في ارتفاع الإيجارات إلى الزيادة السكانية الناتجة عن فتح شركات جديدة، وتوظيف أعداد كبيرة من الموظفين، إضافة إلى تزايد عدد العائلات المقيمة في الإمارة، ما رفع الطلب على الشقق ذات الغرفتين.

وقال إن المستأجرين أصبحوا يفضلون العقارات التي توفر خدمات ترفيهية في مناطق مثل جزيرة الريم، وشاطئ الراحة حتى لو كانت بمساحات صغيرة، مشيراً إلى أن بعض المستأجرين بدأوا يفكرون في التملك بدلاً من الإيجار، في حين يبحث آخرون عن أفضل العروض الإيجارية حتى لو كانت بعيدة عن أماكن عملهم أو مدارس أطفالهم، بهدف تقليل المصروفات.

وتوقع عبدالحليم أن يدفع العرض المحدود والطلب المرتفع، الإيجارات إلى مستويات قياسية في العام المقبل 2026، بسبب الطلب المرتفع والعرض المحدود، منوهاً إلى أن العائدات الاستثمارية تعتمد على توقيت الشراء، حيث يحقق من اشترى قبل عامين أو ثلاثة عائدات تزيد عن 10%، بينما يحصل من يشتري حالياً على عائد متوسط يبلغ 7%، بحسب المنطقة ونوع الوحدة.

ارتفاع ملحوظ

من جانبه، قال مدير المبيعات في «شركة سياتل أند ميدل إيست العقارية»، مصطفى محروس، إن «أسعار الإيجارات في أبوظبي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة نتيجة للتطور الكبير الذي تشهده الإمارة، وزيادة الإقبال على العيش فيها، بفضل ما توفره من أمن واستقرار واستدامة».

وأضاف محروس أن «التفاوت في مستويات الإيجارات يعود إلى عوامل أساسية عدة، أبرزها الموقع الاستراتيجي، والقرب من المرافق الحيوية، إضافة إلى جودة المشاريع السكنية ومستوى الخدمات المتاحة».

وأوضح أن قانون زيادة الإيجار عند التجديد يتيح زيادة تصل إلى 5%، بينما يمكن للمالك رفع الأسعار للمستأجر الجديد وفقاً للأسعار السائدة في المنطقة.

وتابع محروس: «على الرغم من المشاريع العقارية الجديدة في أبوظبي، فإن عدد الوحدات السكنية الجاهزة في المواقع المميزة لا يكفي الطلب الكبير، ما يرفع الأسعار بسبب تنافس المستأجرين على عدد محدود من الوحدات».

وذكر أن التقارير تشير إلى توقعات بتسليم نحو 10 آلاف و800 وحدة جديدة خلال العام الجاري، ونحو 6000 وحدة في العام المقبل، ما يؤكد استمرار نقص المعروض وارتفاع أسعار الإيجار.

الإيجارات العقارية

إلى ذلك أظهرت بيانات أعدتها منصة «بيوت» العقارية لـ«الإمارات اليوم»، وترصد الإيجارات العقارية في أبوظبي خلال عامَي 2024 و2025 تحركات ملحوظة في أسعار الإيجارات في ست مناطق رئيسة بالإمارة.

ووفقاً للبيانات، فقد واصلت كل المناطق تسجيل ارتفاعات في الإيجارات في مختلف فئات الوحدات السكنية، وتراجع محدود في منطقة الكورنيش لفئة «الاستوديو»، ما يعكس قوة الطلب في ظل التدفق السكاني المستمر على الإمارة، وضمت قائمة المناطق الستة محل الرصد: «شاطئ الراحة»، «جزيرة الريم»، «منطقة الكورنيش»، «جزيرة ياس»، «المركزية»، «الخالدية».

وأفادت البيانات بأن متوسط أسعار الإيجارات لفئة «الاستوديو» في أبوظبي في المناطق الستة محل الرصد خلال عام 2025 بلغ 64.2 ألف درهم، مقارنة بمتوسط إيجاري سنوي بلغ 55.4 ألفاً وبنمو 15.88%.

وأظهرت البيانات أن متوسط إيجار شقة سكنية بغرفة نوم واحدة في العام الجاري بلغ نحو 92.233 ألف درهم مقارنة بـ77.33 ألف درهم في 2024، بزيادة تقدر بنحو 19.26%، فيما بلغ متوسط إيجار شقة مكونة من غرفتين وصالة نحو 128.333 ألف درهم مقارنة بـ110.166 آلاف درهم في العام الماضي، بزيادة نسبتها 16.49%.

فئة «الاستوديوهات»

تصدرت منطقة «جزيرة ياس» المناطق خلال عام 2025 من حيث متوسط سعر إيجار وحدة سكنية من فئة «الاستوديو» بـ81 ألف درهم، مقارنة بـ64 ألف درهم في 2024 بنمو 26.56%، فيما كانت منطقة «الخالدية» الأقل بـ36 ألف درهم مقارنة بـ34 ألف درهم في 2024 بزيادة نسبتها 5.88%. وارتفع متوسط الإيجار السنوي في منطقة «شاطئ الراحة» بنسبة 25.93% إلى 68 ألف درهم سنوياً، مقارنة بـ54 ألف درهم في 2024، وزاد في منطقة «جزيرة الريم» بنسبة 24.07% إلى 67 ألف درهم سنوياً مقارنة بـ54 ألف درهم في 2024.

في المقابل، تراجع متوسط الإيجار السنوي للاستوديو في منطقة الكورنيش بنسبة 2.82% خلال 2025، ليبلغ 69 ألف درهم مقارنة بـ71 ألف درهم في 2024.

فئة «غرفة نوم»

وفي فئة غرفة نوم، سجلت منطقة «المركزية» أعلى متوسط سعر للإيجار في أبوظبي خلال عام 2025، وذلك وفقاً لبيانات منصة «بيوت».

وبلغ متوسط سعر إيجار شقة من غرفة نوم في منطقة «المركزية» نحو 116 ألف درهم سنوياً، مقارنة بـ90 ألف درهم في العام الماضي بارتفاع نسبته 28.89%، تليها «شاطئ الراحة» بـ97 ألف درهم مقارنة بـ74 ألف درهم بنمو 31.08%، فيما ارتفع متوسط كلفة الإيجار السنوي لغرفة نوم واحدة في «جزيرة ياس» بنسبة 18.75% إلى 95 ألف درهم مقارنة بـ80 ألف درهم في عام 2024، و«الكورنيش» بنسبة 6.98% إلى 92 ألف درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ86 ألف درهم في العام الماضي.

كما أظهرت البيانات ارتفاع متوسط كلفة الإيجار السنوي لغرفة نوم واحدة في «جزيرة الريم» بنسبة 22.2% لتبلغ 88 ألف درهم مقارنة بـ72 ألف درهم في العام الماضي، علاوة على ارتفاعها في «الخالدية» بنسبة 6.45% لتبلغ 66 ألف درهم مقارنة بـ62 ألف درهم في عام 2024.

فئة «غرفتي نوم»

تصدرت «المركزية» قائمة المناطق الأعلى من حيث متوسط سعر الإيجار السنوي للشقق المؤلّفة من غرفتي نوم خلال العام الجاري بواقع 153 ألف درهم سنوياً مقارنة بـ126 ألف درهم في العام الماضي بزيادة نسبتها 21.43%.

وحلت منطقة «شاطئ الراحة» ثانية بـ140 ألف درهم خلال 2025 مقارنة بـ116 ألف درهم وبنمو 20.69%، ثم «جزيرة ياس» بـ137 ألف درهم مقارنة بـ123 ألف درهم بنمو 11.38%.

كما سجلت «جزيرة الريم» نمواً في أسعار الإيجارات بنسبة 24.27% على أساس سنوي، حيث ارتفعت من 103 آلاف درهم في 2024 إلى 128 ألف درهم خلال العام الجاري.

وارتفع الإيجار في منطقة الكورنيش بنسبة 5.13% ليصل إلى 123 ألف درهم، وفي منطقة الخالدية بنسبة 17.11% ليبلغ 89 ألف درهم.