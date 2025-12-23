«العربية للطيران» تطلق خدمتها الجديدة إلى «وارسو مودلين»

أعلنت «العربية للطيران»، إطلاق خدمتها الجديدة إلى مطار «وارسو مودلين» في بولندا، لافتة إلى أن الرحلة الافتتاحية انطلقت من مطار الشارقة الدولي في 20 ديسمبر الجاري، حيث حظيت باستقبال خاص لدى وصولها إلى مطار «وارسو مودلين».

وتأتي إضافة مطار «وارسو مودلين» لتعزز الخدمة اليومية الحالية التي تُسيّرها «العربية للطيران» إلى مطار «وارسو شوبان»، ما يوفّر للمسافرين من الشارقة خيار السفر إلى المطارين الرئيسين في العاصمة البولندية.

كما تُشغّل الشركة 10 رحلات أسبوعياً مباشرة بين الشارقة ومدينة كراكوف، ومع تشغيل هذه الوجهات الثلاث، تزيد «العربية للطيران» معدل رحلاتها بين الإمارات وبولندا إلى 24 رحلة أسبوعياً انطلاقاً من الشارقة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عادل العلي: «يعكس توسّع عملياتنا التشغيلية في بولندا التزامنا تعزيز خيارات السفر الجوي في الأسواق الأوروبية الرئيسة، ومن خلال تسيير رحلاتنا إلى مطاري وارسو، إضافة إلى مدينة كراكوف، نوفر للمسافرين مزيداً من الخيارات للسفر بين دولة الإمارات وبولندا، ويؤكد هذا التوسع التزامنا المستمر بتوفير خدماتنا بأسعار مناسبة، ودعم حركة السياحة والأعمال والتبادل الثقافي بين البلدين».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مطار «وارسو مودلين»، ياسِك كوفالسكي: «يمثل تدشين الرحلات اليومية لـ(العربية للطيران) إلى الشارقة إضافة مهمة لشبكة وجهاتنا، ويمنح المسافرين من إقليم مازوفيا وشمال بولندا فرصة سفر سلسة إلى الشرق الأوسط، كما يؤكد تعاوننا مع العربية للطيران المكانة المتنامية لمطار وارسو-مودلين كوجهة مميزة لشركات الطيران الدولية».

ويُعد إطلاق الخدمة الجديدة إلى مطار «وارسو مودلين» توسعاً استراتيجياً ضمن شبكة العربية للطيران الأوروبية انطلاقاً من الشارقة، وحيث تشمل وجهات رئيسة مثل فيينا، وأثينا، وميلانو بيرغامو، وكراكوف، ووارسو (مطار شوبان ومودلين)، وبراغ، وذلك في إطار التزام الشركة توفير خيارات أوسع للمسافرين عبر القارة الأوروبية.

ويضم أسطول «العربية للطيران» طائرات «إيرباص» A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد.