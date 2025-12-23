150 عارضاً من 30 دولة في «معرض المطارات» مايو 2026

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو من العام المقبل، فعاليات النسخة الـ25 من «معرض المطارات»، بمشاركة أكثر من 150 عارضاً من أكثر من 30 دولة، إضافة إلى أكثر من 7000 زائر من 30 دولة على مدار ثلاثة أيام، إضافة إلى 120 مشترياً مستضافاً.

وأفاد بيان، أمس، بأن الحدث سيقام برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، في وقت ستستعرض مطارات عدة مشروعاتها الجديدة، وشراء المنتجات التكنولوجية المطلوبة.

وسيقام ضمن فعاليات المعرض مؤتمرات مصاحبة، هي: منتدى قادة المطارات العالمي، وأمن مطارات الشرق الأوسط، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر «المرأة في الطيران» الشرق الأوسط.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «نشارك طموحاً يتمثل في بناء مطارات أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة، وتحسين جودة الخدمة والمرافق لكل من شركات الطيران والمسافرين.. في معرض المطارات 2026، نجتمع لاستكشاف الحلول، وتوحيد الرؤى، ووضع ملامح مطارات المستقبل».

من جانبها، قالت مديرة المعرض الذي تنظمه «شركة آر إكس العالمية»، مي إسماعيل: «تلعب المطارات في هذه المنطقة دوراً كبيراً، مع توقع وصول عدد المسافرين عالمياً إلى 17.7 مليار مسافر بحلول عام 2043»، لافتة إلى أن هذه المنطقة المكتظة بالسكان تستعد للعب دور كبير في مشهد السفر الجوي المتطور، من خلال ضخ استثمارات ضخمة في تطوير وتوسعة البنية التحتية لمطاراتها، وتحسين تجربة المسافرين.

وبحسب البيان، تدخل مشروعات إنشاء المطارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مراحل متقدمة، حيث إن 78.7% من إجمالي قيمة المشروعات تقع ضمن مراحل «ما قبل التنفيذ» و«التنفيذ»، فيما تمتلك السعودية أكبر حصة من قيمة المشروعات بنسبة 42.5%، تليها دولة الإمارات بنسبة 26.8%، ثم البحرين بنسبة 7.6%.

وتركّز المطارات على الاستدامة من خلال الابتكار في الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية وذاتية القيادة، وتصميم المباني الموفرة للطاقة، وتقليل النفايات، والأدوات الرقمية التي تعمل على تحسين العمليات.

وتشير توقعات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) إلى أن حركة المسافرين في الشرق الأوسط ستصل إلى 530 مليوناً بحلول 2043.

وفي يوليو 2025، قالت شركة «غلوبال داتا» البريطانية للتحليلات، إن مطارات دول مجلس التعاون الخليجي الستة تنفذ 48 مشروع تجديد وتوسعة وبناء جديد، بقيمة إجمالية تبلغ 182.6 مليار دولار، فيما يستحوذ مشروعا دبي وجدة الضخمان على ما يقرب من 80% من الإنفاق على تطوير المطارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بدوره، يشهد مطار آل مكتوم الدولي في دبي توسعة ضخمة ليصبح أكبر مطار في العالم، ويضم المطار خمسة مدارج متوازية و400 بوابة، مع استهداف القدرة على معالجة 260 مليون مسافر سنوياً، فيما تبلغ التكلفة المتوقعة للمطار 128 مليار درهم (34.8 مليار دولار).

كما من المتوقع الانتهاء من توسعة مبنى الركاب في مطار الشارقة الدولي بحلول 2026، فيما يخضع مطار رأس الخيمة الدولي لتوسعة طموحة سيتم الانتهاء منها بالكامل بحلول 2028.