«المالية» تحصل على «شهادة أفضل مكان للعمل»

حصلت وزارة المالية على شهادة أفضل مكان للعمل «Great Place to Work»، المعتمدة دولياً، تتويجاً لنهجها في تطوير بيئة العمل، وتعزيز ثقافة مؤسسية قائمة على الثقة والاحترام والتمكين، وفقاً لنتائج استبيان آراء الموظفين الذي تجريه المنظمة العالمية المتخصصة في تقييم ثقافة بيئات العمل.

وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، فاطمة يوسف النقبي، في بيان، أمس، إن الحصول على شهادة أفضل مكان للعمل، يجسد نتائج الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة في ترسيخ بيئة عمل قائمة على الشفافية، وتمكين الموارد البشرية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القيادات والموظفين، بما يدعم تحقيق التميز المؤسسي.