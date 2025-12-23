فهد المهيري نائباً لرئيس «بوينغ» في المنطقة

أعلنت شركة «بوينغ» العالمية عن تعيين فهد المهيري نائباً لرئيس الشركة لشؤون منطقة خليج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك اعتباراً من مطلع يناير 2026.

وأفاد بيان، أمس، بأن تعيين المهيري - الذي يمتلك إرثاً غنيّاً من الخبرة التنفيذية، إذ شغل سابقاً منصب المدير العام لشركة «رايثيون الإمارات» - يأتي ليضيف إلى «بوينغ» رؤية معمقة ودراية استراتيجية بمتطلبات المنطقة.

وبحسب البيان، سيتخذ المهيري من دبي مقراً لإدارة عمليات المنطقة، خلفاً لكولجيت غاتا-أورا، الذي انتقل لتولي منصب تنفيذي جديد في الشركة، وستركز مهام المهيري على قيادة مبادرات «بوينغ» الاستراتيجية وتعميق شراكاتها عبر المنطقة بما يتماشى مع الرؤى الوطنية الطموحة لتطوير قطاعات الطيران والفضاء والدفاع.

وقال رئيس شركة «بوينغ» العالمية، بريندان نيلسون: «إن الخبرة القيادية الواسعة التي يمتلكها فهد المهيري في قطاعي الطيران والفضاء، إلى جانب علاقاته الراسخة في المنطقة، ستكون حجر الزاوية في مواصلة إرث (بوينغ) الممتد لأكثر من ثمانية عقود في هذه المنطقة الاستراتيجية، إحدى أكثر أسواق الطيران والفضاء نشاطاً في العالم».

وأضاف: «نحن ممتنون لكولجيت غاتا-أورا على مساهماته القيّمة، وفخورون بانضمام المهيري إلى فريقنا القيادي، إذ نجدد التزامنا في الاستثمار بالمنطقة وتقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات شركائنا وعملائنا».

ويُصنّف فهد المهيري كأحد أبرز الكفاءات الوطنية الإماراتية، إذ يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة بوسطن، وتتميّز مسيرته المهنية بسجل حافل من النجاحات في قطاعات الطاقة والفضاء والدفاع، ومن المتوقع أن يسهم في دفع عجلة الابتكار والبحث العلمي، وتحقيق النمو لبوينغ مع شركاء المنطقة ودعم الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية المحلية.